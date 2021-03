La Generalitat dona llum verda a la tornada de públic al Nou Estadi i la Federació ho estudia

El Procicat permet públic en competicions estatals sempre que no hi hagi prohibicions per part d'altres organismes

El Nou Estadi podria comptar amb públic de cara al pròxim partit. És així després que el Procicat hagi decidit aixecar diverses restriccions, que hauran de ser confirmades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Concretament, el que resa el Procicat és que es permet «la presència de públic en totes aquelles competicions, amb seient preassignat, exceptuant les competicions esportives estatals i internacionals que tenen prohibicions d'altres organismes». Aquests altres organismes, en el cas del Nàstic, per exemple, es tractaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).De moment, la Federació no s'ha pronunciat al respecte, encara que haurà de fer-ho per esvair tots els dubtes. Segons ha pogut saber aquest diari, la notícia ha arribat amb sorpresa i, ara mateix, estan estudiant la situació.Per tant, la presència d'espectadors al Nou Estadi podria ser una realitat de cara al diumenge de la setmana vinent, sempre que tots els ens del qual depenen la competició donen el vistiplau. RFEF i Consejo Superior de Deportes (CSD) hauran de dir la seva.El fet d'haver vist com alguns camps de futbol de Segona B han jugat amb la presència de públic en els últims dies esperona als clubs catalans, els quals no podien veure als seus a les graderies per culpa de les restriccions imposades per la Generalitat, mesures que ara s'han aixecat.L'aforament de públic serà del 50% en espais a l'aire lliure i del 30% en espais tancats. En el cas de Nàstic, per tant, més de 7.000 persones podrien tornar a veure partits en directe.A nivell tarragoní hi ha molts més clubs afectats per la mesura. En les categories més elevades apareixerien, per exemple, el Reus Deportiu, el CP Calafell o el CE Vendrell en l'OK Lliga d'hoquei patins; el CV Sant Pere i Sant Pau i el Cevol Torredembarra en la Superlliga 2 de voleibol; o el CBT en la LEB Plata de bàsquet. En aquets casos, l'aforament, en tractar-se d'espais tancats, es limitaria al 30%, sempre pendents del que decideixen les seves respectives federacions.