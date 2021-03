«M'agradaria retirar-me amb el Nàstic a Primera Divisió»

«Estic una mica en deute amb l'entrenador, ell ha confiat en mi i crec que no he donat el màxim rendiment», diu el punta

Actualitzada 10/03/2021 a les 18:35

—Content, sobretot per la marxa de l'equip.—Falta per veure la meva millor versió.—He de buscar què estic fent malament i no és fàcil. Hi ha ocasions en les quals estàs fent les coses bé i no saps què està passant. Més important que marcar gols és que puguis tenir ocasions de gol. Si en tens, el rival no en té.—Sí, ell confia en mi i podria dir-te que estic una mica en deute amb ell. Crec que no he donat el màxim rendiment i ell ha seguit confiant en mi. Això és un extra per a mi.—També he estat a l'altra cara de la moneda. Si tu no et deixes anar, acabaràs rendint quan et donin l'oportunitat.—Confio molt en mi mateix. Crec que, si estic bé, tinc moltes opcions de poder jugar. Si estàs en la teva millor versió, tens moltes opcions de jugar. Si el que ve, ho fa amb bona actitud i per sumar, el que jo vull és el bé del Nàstic, per sobre del meu bé individual.—Crec que és una categoria molt complicada, perquè la gent va al límit. La gent ja diu que és la categoria més complicada, la que té més intensitat.—És un primer objectiu complert. L'objectiu gran és l'ascens a Segona Divisió, que és el que tots volem, però abans n'hi ha un altre. És molt important veure com l'estem aconseguint.—Seria el repte més especial, pel fet d'estar a l'equip de casa i pel sentiment que jo tinc pel Nàstic.—Sí. Va ser durant l'estiu en el qual jo tornava de jugar a Àustria. El Nàstic em volia, però vaig acabar a Múrcia.—Sí. Vaig arribar al Nàstic després que a Polònia m'apartessin de l'equip i tenia poca il·lusió. A banda, el llistó estava molt alt a Tarragona i havia de demostrar un nivell. Em van tornar a operar i havia de tornar a començar.—Molta ambició. Hi ha jugadors que volen tornar a Segona A, una gran pinya. Aquest vestidor no té res a veure amb el de la temporada passada. Una de les claus és el bon vestidor que hi ha.—S'han de veure les formes. Si tu no puges perquè no jugues el play-off és diferent a si no ascendeixes perquè en un partit t'han expulsat un jugador, per petits detalls.—Crec que em queden els meus millors anys de futbol.—Amb el Nàstic a Primera Divisió. És el club en el qual vaig voler jugar sempre i ara m'hi trobo molt a gust, tinc tot el que necessito.