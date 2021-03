Simul: la proposta per a un nou lema olímpic

Thomas Bach, reescollit president del COi, proposa modificar el lema que acompanya la competició de les olimpíades

Actualitzada 10/03/2021 a les 17:04

El recentment reelegit president del COI, Thomas Bach, va proposar que al lema olímpic 'citius, altius, fortius', que significa 'més ràpid, més alt, més fort', «se li afegeixi després d'un guió la paraula 'junts'».Bach va fer aquesta proposta res més ser reelegit al capdavant del COI per a un últim període de quatre anys.«M'agradaria promoure aquest debat sobre si hem de complementar així el lema olímpic», va dir el dirigent alemany.El president va posar l'accent principalment durant la 137 Sessió del COI, reunida de manera telemàtica i en la qual es va votar la seva reelecció, en la unitat necessària entre tots les famílies de l'olimpisme per a superar les dificultats que presenta l'actual situació de pandèmia.El lema de l'olimpisme va ser una frase pronunciada en llatí pel restaurador dels Jocs, el francès Pierre de Coubertin, en la primera edició de l'era moderna, Atenes 1896.En llatí, el nou lema proposat per Thomas Bach quedaria: 'Citius, altius, fortius - simul'.