Mobilització a Argentina per Maradona: «No va morir, el van matar»

Diverses agrupacions van convocar una concentració a l'Obelisc de Buenos Aires on el 1986 es va celebrar el títol de la Copa del Món

Actualitzada 10/03/2021 a les 23:33

El mític Obelisc porteny, on els argentins van celebrar en 1986 l'obtenció de la Copa del Món de Mèxic gràcies a Diego Maradona, va tornar a convertir-se aquest dimecres en el punt de trobada de centenars de fanàtics de l'astre del futbol que van bramar una aconsegueixi clara: «No es va morir, ho van matar».Agrupacions com a 'Poble Maradoniano', 'Comando Maradona' i 'La Diego Maradona' van convocar a una mobilització al mític Obelisc de Buenos Aires per a exigir Justícia després de la mort del màxim ídol esportiu de l'Argentina el 25 de novembre de l'any passat sota la consigna «Justícia per Diego. No es va morir, ho van matar».Dalma i Gianinna Maradona, filles de l'exfutbolista, i Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 i 2003, també van participar en la marxa.«Condemna social i judicial per als culpables», deia la bandera que van portar les familiars de Maradona, la mort de les quals és objecte d'una recerca per a determinar si va existir alguna negligència entorn de les seves cures mèdiques.Gianinna Maradona, de 31 anys, tenia una samarreta blanca amb la frase: «Justícia per D10s».Ella, la seva germana i la seva mare van ser protegides per uns pocs empleats d'una empresa de seguretat privada.L'arribada de les filles de Diego Maradona va generar tumult perquè tant els mitjans com els fanàtics de l'exjugador volien estar prop d'elles.Menys de quinze minuts després d'haver arribat, i a causa de l'aglutinament de persones, Dalma i Gianinna Maradona i Claudia Villafañe es van retirar de la mobilització i van ser perseguides pels carrers limítrofs per alguns fanàtics que volien manifestar-los el seu afecte i treure's fotos amb elles.També van participar de la marxa l'exparella de Maradona Verónica Ojeda i el seu fill Diego Fernando Maradona, de vuit anys.«Jo crec en els jutges i jo sé que els jutges faran les coses bé», va dir Ojeda en roda de premsa.Diego Fernando Maradona va ser portat en andes i diversos fanàtics ho van saludar.La convocatòria era a les 18.00 local (21.00 GMT), però dues hores abans ja van començar a aparèixer en els voltants de l'Obelisc fanàtics de 'Pelussa'.Els manifestants van lluir samarretes i banderes, sobretot, de la selecció argentina.