El Nàstic vol seguir l'estela dels set equips que ja són de Primera RFEF

Burgos, Cultural, Tudelano, Calahorra, Ibiza, 'Sanse' i Badajoz ja han assolit el primer dels objectius

Actualitzada 09/03/2021 a les 17:47

El primer objectiu del Gimnàstic de Tarragona és a prop. De fet, aquest cap de setmana es podria fer realitat sumant tan sols un punt a Llagostera (dissabte, dos quarts de sis de la tarda).La permanència a la tercera categoria en importància al futbol espanyol o, el que és el mateix, assegurar-se jugar la pròxima temporada a la Primera RFEF és la primera de les dues metes que s'ha fixat un Nàstic que sap que, assolint-la, una bona part del camí estarà fet. Després, arribarà el més complicat. Una segona fase difícil i, si se supera amb èxit, un play-off d'ascens contra els millors equips de la categoria de bronze del futbol espanyol.Si el Nàstic ho aconsegueix aquest cap de setmana, seguirà el camí realitzat per set equips que ja s'han assegurat el seu concurs a la Primera RFEF la 2021-22. Cal recordar que per a assolir aquesta classificació de forma directa és necessari acabar entre els tres primers classificats de cadascun dels deu subgrups de Segona Divisió B. La resta d'integrants d'aquesta categoria sortiran dels descendits de Segona Divisió A i dels que superin la següent fase de Segona B en la segona fase. En aquest darrer cas, hi participaran els equips que acabin a la mitja part de la taula dels deu subgrups. En els que hi competeixen deu equips, del quart al sisè i, en els d'onze, del quart al setè.Els set classificats fins ara són Burgos i Cultural y Deportiva Leonesa (subgrup 1B), Tudelano i Calahorra (2B), Ibiza (3B), San Sebastián de los Reyes (5A) i Badajoz (5B). Tots ells tenen ara una meta clara: sumar els màxims punts que puguin per, d'aquesta manera, tenir una segona fase més fructífera. En la segona fase, en la qual competiran 30 equips, es comptabilitza el coeficient de punts que s'arrossega de la primera. O sigui, que tots els equips passaran amb els mateixos punts que tenien en acabar la primera fase, tenint en compte que els punts en subgrups d'onze equips tenen un valor menor, ja que hauran disputat més partits que els integrants de subgrups de deu esquadres.El Nàstic té clars els números per poder complir aquest primer objectiu, sempre tenint en compte que l'ambició de l'equip és la Segona Divisió A, no la Primera RFEF. Ara mateix, el Nàstic és el líder en solitari del subgrup 3A, amb 32 punts en 17 partits jugats. El quart classificat és el Badalona, que compta amb 27 punts, però ha jugat 18 partits. El cinquè és el Llagostera i té 23 punts, amb 17 duels jugats. Com que els gironins són l'últim equip que podria atrapar al Nàstic, un empat dissabte asseguraria als de Toni Seligrat la tercera posició del subgrup. Per tant, un punt contra l'equip que entrena Oriol Alsina significaria assegurar-se la continuïtat en la tercera categoria nacional de cara a la pròxima temporada.Les altres dues places estarien a l'aire. Ara mateix, hi ha sis equips amb opcions. Són l'Andorra, amb 29 punts en 18 partits, el Barça B (29;17), el Badalona (27;18), el Llagostera (23;17), el Lleida (22;17) i el Cornellà (22;17).