Ajornats els dos pròxims partits del Reus Deportiu

S'ha detectat un cas positiu de covid a l'Igualada HC, últim rival dels roig-i-negres

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:05

El Reus Deportiu ha vist com els dos pròxims partits del primer equip han quedat ajornats. L'Igualada HC, últim rival dels roig-i-negres en OK Lliga, ha comunicat un cas positiu de coronavirus i, per tant, la Real Federación Española de Patinaje (FEP) ha pres la determinació de posposar les pròximes cites dels de Jordi Garcia.Els reusencs havien de jugar aquest dissabte, a les sis de la tarda, a la pista del CP Taradell, però s'haurà de buscar una nova data. Dimarts de la setmana vinent, el dia 16 de març, el Reus tenia previst jugar davant del CE Noia, en partit ajornat, precisament, per coronavirus. Tampoc s'acabarà jugant en aquesta data.En un comunicat a Twitter, el Reus Deportiu va desitjar una «ràpida recuperació al membre afectat de l'Igualada».