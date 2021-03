Tienza no jugarà a Llagostera per sanció

El centrecampista va veure la cinquena groga diumenge

Actualitzada 08/03/2021 a les 19:03

Fausto Tienza causa baixa de cara al partit d'aquest diumenge, que el Nàstic jugarà contra el Llagostera a camp contrari (dos quarts de sis de la tarda).El centrecampista va veure la cinquena cartolina groga davant del Lleida i s'unirà a Brugui, que complirà el segon partit de sanció per la seva expulsió a l'Hospitalet del Llobregat.Amb quatre cartolines i, per tant, apercebut, jugarà Fran Miranda. El migcampista és clau per a Toni Seligrat i la seva situació no impedirà que sigui de la partida a Llagostera.