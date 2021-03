Gol de Carbia, victòria assegurada

Cada vegada que el davanter ha marcat, el Nàstic ha guanyat, igual que va passar al Dinamo Tbilisi i al final de la seva etapa a Reus

Quan marca Fran Carbia, tothom està d'enhorabona. I és que una diana del tarragoní ha significat els darrers anys que el seu equip sempre s'ha acabat emportant els tres punts.Carbia no és un davanter de 20 gols per temporada, però sí que és un atacant que goleja totes les campanyes. Actua com a davanter, com a segona punta o en qualsevol dels dos extrems, sempre amb un rendiment òptim, per això acaba jugant molts minuts en tots els equips. Ara bé, aquesta dada que indica que els seus gols son sinònim de victòria fa molt de temps que s'allarga, amb què el davanter s'ha convertit, de forma en certa manera involuntària, en un talismà per als seus clubs.A Tarragona, Carbia ha anotat cinc gols des de la seva arribada. L'últim, el d'aquest diumenge, als dos minuts d'un Nàstic-Lleida que va acabar 1-0 després d'una gran batalla al Nou Estadi. Els tres punts es van quedar a casa, circumstància que es va produir, en gran part, gràcies al gol d'un Carbia que, als seus 28 anys, té ganes de tornar a jugar a Segona Divisió A, i de fer-ho amb el Nàstic.Aquesta temporada, Carbia ha anotat tres dianes més amb el Nàstic. Una, en la golejada contra L'Hospitalet (5-0) i les altres dues en el triomf, també a Tarragona, contra el filial del FC Barcelona (3-1).Dos gols més va marcar Fran Carbia la passada campanya. Va ser en la seva estrena, contra l'Ebro, en un partit que va acabar 4-1. Doblet del tarragoní per il·lusionar en una temporada que va acabar-se de forma sobtada per culpa de l'aparició del coronavirus.Carbia no va aconseguir fer-se el lloc en el marcador en cap ocasió vestint la samarreta de l'Ibiza, d'on va arribar a Tarragona, però sí que va anotar dues dianes en el seu anterior equip, el Dinamo Tbilisi, durant la temporada 2018-19. Allí, els seus gols també van ser sinònim de triomf. En la cinquena jornada de la Primera Divisió Georgiana, el Dinamo va vèncer al Saburtalo per 4-2, amb gol de Carbia. En la vuitena, 1-0 davant del Dila, també gràcies a la diana del tarragoní.L'idil·li gol-victòria segura de Carbia va més enllà. Al final de la seva etapa a Reus, també va ser així. La 18-19, 0-1 a Elx amb gol de Carbia. La 17-18, dues dianes del punta, dos triomfs i, la 16-17, sis (els últims) dels set gols de Carbia van significar sempre els tres punts.