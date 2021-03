Polèmica per les sancions als socis del Barça per saltar-se el confinament durant les eleccions

El club va facilitar un certificat de responsabilitat als socis, però els Mossos no van fer excepcions

Actualitzada 08/03/2021 a les 16:30

Els Mossos d'Esquadra van sancionar aquelles persones que es van saltar el confinament, aquest diumenge, per votar el nou president del FC Barcelona saltant-se el confinament comarcal decretat per la pandèmia.



El club grana va posar a disposició dels socis un certificat de responsabilitat, però els Mossos «no van fer excepcions», com van assegurar alguns dels afectats.El síndic dels socis, Joan Manuel Trayter, ha comunicat en les darreres hores que assessorarà als afectats i que els assistirà legalment. Cal recordar que aquest és un òrgan independent, que no depèn de la Junta Directiva.Joan Laporta va ser el vencedor de les eleccions, per davant de Víctor Font i de Toni Freixa.