Joan Laporta torna a la presidència del Barça escombrant Font i Freixa

Els socis van decidir el nou màxim mandatari i també van votar al pavelló de Campclar de Tarragona

Actualitzada 07/03/2021 a les 23:10

Joan Laporta torna a ser president del Futbol Club Barcelona. El que ja va seure al tron en una etapa anterior, va guanyar les eleccions, celebrades aquest diumenge, amb un 57,62% dels vots, molt per davant de Víctor Font (31,60%) i de Toni Freixa (9,52%) amb un 88,46% escrutat.Tant les enquestes com els primers escrutinis anaven encaminats a un triomf molt còmode del candidat que menys noms de futbolistes i tècnics ha posat sobre la taula. Els socis, entre d'altres, han vist que la de Laporta és una aposta més segura per dos motius. El primer, perquè ja compta amb experiència i, el segon, perquè, si hi ha alguna possibilitat que renovi Lionel Messi, el soci creu que aquesta serà amb Laporta com a màxim mandatari.Per altra banda, cap a la una del migdia es veia força moviment al poliesportiu de Campclar de Tarragona, punt on els socis van poder anar a votar durant tot el dia. Segons van explicar un membre de l'organització, hi havia un total de sis meses, una davant de l'altra, a uns metres de distància, col·locades en tres fileres. En la primera s'agafava la papereta i en l'altra hi havia l'urna on dipositar-la.Josep Colomé era un dels socis que havia exercit el seu dret a vot. «Tot i que arriben tard, les eleccions feien falta, és un moment molt delicat pel Barça», assenyalava Colomé, que reconeixia que havia votat per Víctor Font. «Crec que s'ha de canviar l'estil de govern i m'agrada la idea que proposa, de tenir a prop gent del futbol, de posar gent especialitzada en cada àrea i que els directius deixin de posar-se on no toca, que un president que fitxi no és el que necessitem».Per altra banda, Hèctor Hernàndez comentava que «tots hem votat amb la il·lusió de superar la situació, perquè és complicada i els tres candidats podrien aportar coses bones, però només es pot votar un». En aquest sentit, Hernàndez es mostrava partidari que Font, Laporta i Freixa haguessin fet un govern de concentració «per aportar el millor de cadascun d'ells, però com que no és possible i t'has de decantar he votat il·lusió, a Joan Laporta».Finalment, Miquel Vilella també destacava la mala situació del Barça, però a nivell econòmic. A nivell esportiu es va mostrar esperançat amb la pedrera. «Hi ha una renovació de gent jove que anirà molt bé», deia Vilella, que per altra banda lamentava que «s'ha tocat el timbal, no s'ha estat per la feina, i per això confio que guanyi Víctor Font, perquè és empresari i l'empresari no dorm. Veig que està molt preparat i crec que el necessitem».Tots tres socis coincidien que el format de votació descentralitzat, amb seus a les diferents demarcacions de Catalunya, ha estat molt positiu, per la comoditat de no haver de desplaçar-se fins a Barcelona, i defensaven que es podria mantenir quan acabi la pandèmia. Fins i tot Vilella era més agosarat i es mostrava a favor que s'avanci cap a les votacions electròniques.