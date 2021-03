Toni Seligrat: «El que hem de fer és gaudir tots d'aquest equip»

El tècnic recorda que «no era un partit vital»

Actualitzada 07/03/2021 a les 18:01

Toni Seligrat, entrenador del Nàstic, va marxar molt feliç després del triomf contra el seu exequip. El tècnic grana va apuntar que «sabíem que era un partit, no vital, però sí importantíssim per a aconseguir els objectius. Si algú perdia, se li posava difícil» i va deixar ben clar que el triomf davant del Lleida Esportiu «ens ha fet molt feliços per com ha costat».Ha repetit en el seu discurs el seu desig que la gent pugui gaudir, dia a dia, minut a minut, del que està aconseguint el Nàstic. «Ara, el que hem de fer tots és gaudir d'aquest equip, de la seva trajectòria, de com estem», va dir, tot posant en valor el triomf per la mínima, i en una acció de córner: «Quan hi ha tanta igualtat, aquesta acostuma a desfer-se o a pilota aturada o per una expulsió».Pel que fa a l'arbitratge, molt discutit durant tot l'enfrontament, va defensar al col·legiat, ja que «ells, moltes vegades, prenen decisions pel que els comenta l'assistent, però també han de suportar el que comenten els seus jugadors, els nostres...». El Nàstic visitarà el pròxim dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda, el sempre perillós Llagostera.