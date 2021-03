Carbia i seriositat (1-0)

El Nàstic derrota al Lleida gràcies a la diana del tarragoní als dos minuts de joc

Actualitzada 07/03/2021 a les 14:10

Mou banqueta Seligrat

FITXA TÈCNICA

NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Marc Trilles, Joan Oriol (Pol Domingo, 85'), Fran Miranda, Fausto Tienza (Francesc Fullana, 62'), Javi Bonilla (Javier Ribelles, 85'), Fran Carbia (Pol Ballesteros, 78'), Gerard Oliva i Pedro Martín (Joel, 62').



LLEIDA

Pau Torres, José Ruiz, Simic, Fall, Chavero, Marc Martínez (Quim Araújo, 72'), Abel, Torras (Raúl, 64'), César (Joanet, 85'), Eneko i Bagayoko (Álvaro González, 85').



GOLS

1-0, Fran Carbia (2').



ÀRBITRE

Fulgencio Madrid Martínez (Murcià). Va mostrar la targeta groga als locals Fausto Tienza, Joan Oriol, Pedro Martín, Marc Trilles i Fran Miranda; i als visitants Bagayoko, Césa i, Simic.



INCIDÈNCIES

Partit a porta tancada disputat al Nou Estadi.

El Gimnàstic de Tarragona va superar la batalla contra el Lleida Esportiu, amb un gran triomf (1-0) en el qual una diana de Fran Carbia, als dos minuts de joc, va ser suficient per sumar els tres punts. Els locals mai van veure perillar el resultat, ja que Suárez no va intervenir en cap acció de mèrit rival, tot i que l'empenta dels lleidatans es va notar durant molts moments de l'enfrontament.Toni Seligrat va sortir amb tot en un partit clau de cara a les aspiracions dels tarragonins de finalitzar la primera fase com a líders. Amb José Aurelio Suárez sota pals, Marc Trilles va ser l'escollit per suplir la baixa del lesionat Jesús Rueda. L'ex, precisament, del Lleida, va guanyar-li la partida a Pol Domingo i va formar parella de ball a l'eix de la rereguarda amb Alex Quintanilla. A les bandes, com sempre, Carlos Albarrán a la dreta i Joan Oriol a l'esquerra.Per davant, el centre del camp de les últimes jornades: Fran Miranda com a home més endarrerit, Fausto Tienza com a mixt i, Javi Bonilla, l'encarregat de realitzar l'última passada i de posar la qualitat a la medul·lar. Per davant hi havia dubtes, però els tres escollits van ser Gerard Oliva pel centre, acompanyat de Pedro Martín i de Fran Carbia a les ales.El primer protagonista, per cert, va ser Carbia. No va tenir gairebé temps per a respirar el Lleida quan l'electrònic ja assenyalava l'1-0 a favor dels de Toni Seligrat. Primera acció de perill, en un servei de cantonada a la dreta de Pau Torres. Després d'algun rebot, l'esfèrica va caure a peus de Tienza, qui va assistir al davanter tarragoní i, tal com acostuma a fer en les grans cites, no va fallar. Cap a dins. El Nàstic guanyava amb un món encara per disputar-se.Els grana tenien el partit allà on el volien. El Lleida tenia la pilota i, de forma estèril, sense perill aparent, intentava acostar-se a José Aurelio Suárez. Això sí, sense sort. Petites ràfegues granes en forma d'atacs sempre provocaven més sensació de perill. I és que els tarragonins no volien deixar passar l'oportunitat de fer una passa més cap a l'objectiu final, que sempre és el d'ascendir a Segona Divisió A.A poc a poc, el partit va anar entrant en una fase en la qual el Nàstic no en sortia gens beneficiat. El col·legiat va entrar en el joc del Lleida i, gairebé cada falta dels tarragonins, significava cartolina groga contra el Nàstic. De fet, Fausto Tienza, Joan Oriol, Pedro Martín i Marc Trilles van marxar al descans amb targeta, una situació que condicionava, i molt, als locals.Molta igualtat i duresa també després del descans. Toni Seligrat va ser hàbil i va intuir que qualsevol acció desafortunada podia acabar amb un home menys al camp per part dels locals i, per aquest motiu, va treure del camp a Pedro Martín i a Fausto Tienza als disset minuts del segon acte. Van entrar Joel i Francesc Fullana, cames fresques per a intentar ampliar distàncies.En un parell de minuts va poder canviar tot. Als 68 minuts de joc, Carlos Albarrán va llençar una falta, de forma magistral, que va obligar a Pau Torres a Volar de punta a punta de porteria. El meta va aconseguir desviar l'esfèrica. I, en el 70', Javi Bonilla va fallar un penal, el que havia de servir per aportar tranquil·litat al Nàstic. Pena màxima clara sobre Gerard Oliva i l'esquerrà va enviar l'esfèrica a l'esquerra de Pau Torres, que va tornar a salvar als seus. El porter del Lleida estava de dolç.Passaven els minuts i els lleidatans notaven com els entrava l'ansietat. José Aurelio Suárez, però, no havia hagut d'intervenir en cap acció per salvar als seus. Per tant, de moment, tot i que el resultat era curt, el Nàstic ho tenia tot sota control. Pol Ballesteros, en el 78', va entrar per donar descans a Fran Carbia, el responsable que el Nàstic anés per davant a l'electrònic durant gairebé tot el duel.Va tenir també la seva oportunitat el Lleida. A falta de sis minuts, Raúl, que acabava d'entrar al camp, es va trobar amb un rebot a dins de l'àrea que va rematar, a les mans de José Aurelio Suárez. El meta no va haver de lluir-se, ja que el tret anava sense força. Joan Oriol i Javi Bonilla havien acabat d'abandonar el terreny de joc, deixant el seu lloc a Pol Domingo, que va acabar com a lateral esquerre, i a Javier Ribelles. Era un final d'infart, però el Nàstic havia de mantenir-se ferm.Ho va aconseguir el conjunt grana, que va mantenir-se bé defensivament i va sumar tres punts que li donen la vida.