El CBT també sap guanyar a casa (86-73)

Els de Berni Álvarez aconsegueixen la seva segona victòria consecutiva davant el CB L'Hospitalet

Actualitzada 06/03/2021 a les 20:25

Segona victòria consecutiva de el CBT en un duel directe contra CB L'Hospitalet al Serrallo (86 – 73). Els de Berni han fet un partit molt seriós, que només ha perillat a l'inici de l'últim quart. Després, els blaus han sabut controlar el ritme i imposar el seu per decantar el triomf del costat tarragoní. Jaume Zanca amb 14 punts, 8 rebots, 5 assistències i Dejan Bjelic, amb 14 punts i 11 rebots, han estat els millors jugadors del partit amb 22 de valoració.

Un míssil d'Adri Duch des de molt lluny obria el marcador, però els visitants ràpidament li donaven la volta per posar-se 3 a 7. Dejan Bjelic i Zanca s'encarregaven d'igualar l'electrònic, quan les defenses passarien a dominar el partit durant uns quants minuts. Dejan mostrava el seu enteniment amb els seus nous companys i anotava i assistia per portar el marcador als 18 – 13. Els de Berni mantenien el control del partit i s'anotaven el primer quart (22 – 19).

Un triple de David Fernández mantenia els blaus per davant, però reaccionava ràpid L'Hospitalet per posar-se amb +2 i obligar al CBT a no abaixar la guàrdia. Amb un Hospitalet més còmode, els de Berni se centraven en la defensa com a via per mantenir-se dins el partit, i ho aconseguien esgotant la possessió del rival i robant pilotes per deixar-ne una a la posició preferida de Duch i recuperar el control del marcador (33 – 31). Seria un punt d'inflexió pels de Berni, que posarien la directa per adjudicar-se un +10 quan sonava la botzina del descans (43 – 33).

La defensa del CBT seria protagonista al tornar de vestidors. Deixaven sense idees als visitants durant dos minuts mentre Coronel sumava dos triples consecutius (49 – 36). Bjelic mostrava una gran connexió amb els companys i l'equip carburava a la perfecció (54 – 42). Els de Berni mantenien l'idili amb el triple, i Tugores, David Fernández i de nou Coronel sumaven de 3. L'Hospitalet retallava diferències al final de quart per deixar un marcador de 62 a 54.

Els visitants sortien endollats al darrer quart. Es posaven a 5 i posaven emoció al tram final del partit. Els germans Fernández apretaven la línia defensiva per recuperar pilotes a primera línea, però L'Hospitalet seguia determinat a posar els blaus contra les cordes (68 – 64). Tugores aportava calma amb un triple i revolucionava els seus amb una gran combinació amb Zanca (73 – 64). Duch es mostrava inspirat amb dos triples consecutius i la defensa tornava a ser asfixiant. Un CBT que s'agradava jugava a plaer en els últims minuts i s'emportava la victòria per 86 a 73.

Amb aquest resultat, el CBT guanya l'average a un rival directe per la permanència.