El Nàstic buscarà els tres punts aquest diumenge, contra el Lleida (12 hores), un mes després de l'últim partit dels grana a casa

Actualitzada 06/03/2021 a les 20:04

El camí a la victòria passa pel Nou Estadi. El Nàstic torna a jugar a casa un mes després des de l'últim enfrontament a Tarragona, davant del Prat, contra el qual va iniciar aquesta petita ratxa d'empats.Els de Toni Seligrat buscaran els tres punts davant del Lleida Esportiu aquest diumenge a les 12 hores amb l'objectiu de prendre distància amb el segon classificat, l'Andorra, que encara ha de descansar. Després de tres empats consecutius, els grana necessiten que torni la pòlvora, uns davanters que fa quatre partits que no aconsegueixen marcar.El rival no serà fàcil. Els lleidatans es troben a quatre punts del tercer classificat, el Barcelona B, i buscaran reenganxar-se a la part alta de la classificació per mantenir les seves esperances de pujar a segona A.Seligrat no podrà comptar amb tres jugadors importants: Gonzi i Rueda continuen recuperant-se de les seves lesions i Brugui està sancionat amb dos partits després de la seva expulsió amb vermella directa davant l'Hospitalet.Suárez tornarà a ocupar la porteria, indiscutible des de la lesió de Gonzi. A l'eix de la defensa se situarà el sempre present Álex Quintanilla acompanyat probablement per Marc Trilles. Als laterals actuaran Joan Oriol i Carlos Albarrán, esquerra i dreta, respectivament.En el centre del camp, Fran Miranda realitzarà les tasques d'escuder de Fausto Tienza i de Javi Bonilla, mentre que els dubtes arribaran a dalt. La baixa de Brugui la podria ocupar un Guillem Jaime que s'estrenaria com a titular, encara que Pedro Martín, Fran Carbia o Joel també poden ser els escollits. Si Gerard Oliva actua en punta, Seligrat podria donar l'alternativa, a l'esquerra, a Pol Ballesteros, tot i que poden actuar els abans esmentats a l'altre cantó.