Un Lleida en hores baixes posarà a prova un Nàstic que vol tornar a vèncer

Mala maror en el si del pròxim rival del Nàstic i, l'últim exemple, el desencís del davanter Álvaro González amb «l'entorn»

Actualitzada 05/03/2021 a les 07:23

El Lleida Esportiu no serà un rival fàcil, com mai ho ha estat. Ara bé, si hi ha un equip que sempre està envoltat de mala maror, de crítiques dels de dalt i de polèmica en el subgrup català aquest és el pròxim rival del Gimnàstic de Tarragona. Sempre ha estat i continua sent un punter dins del futbol català, però mai s'escapa de situacions que s'escapen de l'esportiu.

L'últim exemple van ser les declaracions del davanter Álvaro González, que es va queixar del tracte rebut per «l'entorn». El punta va anar més enllà en declaracions realitzades al llarg d'aquesta setmana i va assegurar que des de la seva arribada s'ha sentit «crucificat». També va apuntar directament a periodistes, als quals va dir que «no són respectuosos amb la feina que està fent l'equip». Cal recordar que el Lleida Esportiu és un equip nou aquesta temporada i que, tot i això, està lluitant per les posicions capdavanteres.

L'equip que visitarà el Nou Estadi aquest diumenge a partir de les dotze del migdia és sisè a la taula. Amb els mateixos partits disputats que els tarragonins, compten amb 22 punts, pels 29 del Nàstic. Set de diferència entre el líder absolut i un equip en mal estat, que podrien ser quatre en cas de triomf visitant. El «no estamos tan mal», en aquest cas, mai seria més adequat si això acabés succeint.

Situat en la sisena posició de la taula classificatòria, el Lleida dista a quatre punts de la tercera plaça, la que atorgaria de forma directa la permanència a la Primera RFEF (Segona B Pro). Amb quatre partits per disputar-se, les urgències han arribat a Lleida i, per això, serà un partit a vida o mort. I és que el Nàstic tampoc es pot despistar. Amb 29 punts, els tarragonins són líders. Estan empatats a punts amb el segon, un Andorra que ha disputat un duel més que els de Toni Seligrat i, per tant, va en desavantatge respecte al rival.

Un dels punts forts del Lleida és la seva capacitat realitzadora. Amb 20 dianes són el quart equip amb més gols, encara que el seu coeficient és millor que el d'un Andorra que n'ha anotat 21, però en 17 enfrontaments. En la banda contrària, les dinou dianes encaixades el converteixen en el tercer equip que més gols ha fet, empatat amb l'Espanyol B.

Amb sis dianes, Raúl és el màxim realitzador de l'equip, el quart a la taula de realitzadors del subgrup 3A de Segona Divisió B. Tan sols el superen Carlos Martínez (Andorra, nou gols), Rey Manaj (Barcelona B, set) i Xumetra (Olot, set).

Lleida i Nàstic ja s'han vist les cares aquesta temporada. Va ser en un dels duels de pitjor desenllaç pels tarragonins en el que va de campanya. Fins al minut 85, el resultat era de 0-2 a favor dels de Seligrat, gràcies a les dues dianes marcades per Joan Oriol, ex dels lleidatans. Ara bé, Joanet, en el 86', i Raúl, quan passaven quatre minuts del temps reglamentari, van anotar dues dianes que van impedir el triomf d'un Nàstic que, per joc i per ocasions, havia estat mereixedor absolut de la victòria.