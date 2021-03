S'acaba el somni de jugar la Copa del Rey per al Juvenil A

La RFEF suspèn la present edició 2020-2021

Actualitzada 05/03/2021 a les 20:10

La bona temporada del conjunt dirigit per Felip Ortiz, i anteriorment per Dani Vidal, va tenir la recompensa el passat diumenge d'assegurar-se matemàticament estar entre els dos primers del grup 3B de Divisió d'Honor, places que donaven bitllet per jugar la Copa del Rey en categoria juvenil.Finalment, la Comissió Delegada de la Real Federación Española de Fútbol ha aprovat modificar les Bases de Competició del Futbol Juvenil, en relació al calendari esportiu de la temporada. D'aquesta manera, i per poder disputar tots els partits programats en les respectives lligues regulars, la decisió fa que els grana no puguin participar a la Copa per segon cop en la història de l'entitat.Després d'aquesta decepció esportiva per causes alienes i comprensibles, la temporada del Juvenil A passa per certificar la primera plaça del grup 3B en l'enfrontament pendent davant el Lleida Esportiu, corresponent a la jornada 18. Està previst que la darrera jornada davant els de la Terra Ferma, on el Nàstic depèn d'ell mateix per acabar líder, es disputi el 21 de març, a les 12 h, a Lleida.En la següent fase, els cinc primers dels subgrups 3A i 3B s'uniran amb un únic grup de 10 equips, on es partirà de la puntuació acumulada en la primera ronda. En total es jugaran cinc enfrontaments i el millor es classificarà per la Copa de Campions.Està previst que la segona fase s'iniciï l'11 d'abril. Els rivals grana del subgrup 3A seran el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Girona FC i el CE Europa; el cinquè lloc correspondrà a la Damm, RCD Mallorca o San Francisco.Després d'haver superat amb escreix l'objectiu de la permanència a la Divisió d'Honor pel proper curs, el Juvenil A del Nàstic continuarà competint i gaudint de la gran temporada que s'està realitzant per tal d'arribar el més lluny possible en aquesta campanya 2020-2021.