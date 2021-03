Fran Carbia confia plenament en les possibilitats de l'equip i recorda que la temporada passada va ser molt complicada

—Molt bé. Content de ser a casa i intentant complir els objectius. El camí és bo.—Sí. La cosa va estar força tensa amb l'Ibiza. Es va embolicar molt amb el tema de Goldar (els illencs el volien a canvi del tarragoní) i vaig arribar a pensar que no vindria.—La mentalitat de cada jugador és diferent i la meva hauria hagut de canviar. T'has d'adaptar a les situacions.—Era conscient d'això, però un club ha de tenir jugadors que hi vulguin estar. Jo volia jugar al Nàstic i Goldar va intentar forçar la seva sortida, no volia estar aquí.—Sí. El Nàstic venia d'una mala situació, vam intentar treure el cap i ho vam aconseguir.—Al meu cap només hi havia tornar al Nàstic.—Quan vaig marxar a l'estranger. Tenia aquesta espina i volia tornar.—Hi ha països que són complicats.—No. Van preferir altres jugadors i vaig marxar al Reus.—Va ser molt impactant. Estava jugant a Segona i tothom va haver de marxar.—Sí, però cadascú ha fet la seva carrera.—Sí, perquè ens haurien donat un impuls, i més aquest diumenge en un partit tan bonic com el que jugarem contra el Lleida.—Em sento còmode jugant en banda, ja que no juguem amb un segon punta.—Hem d'anar pas a pas. Tenim prop la Segona B Pro, però veig a l'equip capacitat per a tot.—Sí, i ara ve el Lleida.—Sí. En el futbol, la gent no recorda gaire el passat. Enguany estem molt bé i l'any passat va ser molt diferent.—Tots. Signaria ser primer, guanyar tots els partits a casa i poder rascar tant a Llagostera com a Cornellà.