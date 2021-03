Una jugadora de bàsquet li dona el pit a la seva filla durant un partit

Les companyes d'equip ho van entendre

Actualitzada 03/03/2021 a les 18:28

Les imatges de la baloncestista Antonella González, que va alletar a la seva filla d'onze mesos durant el temps mort d'un partit, es van tornar virals a l'Argentina i la jugadora va demanar que «serveixi» per a demostrar que es pot «tornar a l'activitat» després d'un embaràs.En les fotografies es veu com González, asseguda en una cadira, s'aixeca la samarreta de l'equip Tomás de Rocamora, de la província d'Entre Ríos, per a alimentar a la seva filla.El fet va succeir el diumenge en el partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga Femenina de Basquetbol que Rocamora va guanyar per 61-44 a Vélez Sarsfield, líder provisional del torneig.«Una imatge que resumeix la passió: pel básquet i per ser mare. Una imatge que resumeix el sacrifici que elles fan. Antonella González va ajudar (8 punts, 2 rebots i 1 assistència) al fet que @ClubRocamora li tragués l'invicte a Vélez i, en l'entretemps, li va donar menjar a la seva filla Madi», va publicar en el seu compte de Twitter la Confederació Argentina de Básquetbol, la primera institució a donar a conèixer les imatges.Poc després, el propi club va compartir altres dues fotografies amb una frase de la base: «Que totes les mares sentin que es pot».Les imatges van circular primer per xarxes socials i després van arribar a diversos mitjans locals.«Jo li dono el pit sempre abans de començar el partit. En aquest moment les dues el necessitàvem, jo també una miqueta. Va ser mutu. Ja havíem acabat de tenir la xerrada tècnica, estàvem entrant en calor per a tornar a començar el joc i li vaig dir a l'entrenadora que necessitava un tiempito. És tot molt natural», li va dir González a la ràdio LT9.La base i llicenciada en psicomotricitat va explicar que les seves companyes d'equip «no ho van prendre com a alguna cosa estranya» tot i que mai abans havia alletat «durant un partit».González va celebrar que la seva imatge tingués tanta repercussió en una entrevista amb la Confederació Argentina de Básquetbol.«La veritat és que em va sorprendre que una cosa tan natural per a una mare com ho és alletar generés tanta repercussió. Però m'alegra i posa contenta que se'ns faci veure, que es visualitzi una cosa així. Que això serveixi per a les mamàs que són aquí, indecises que pensen que després d'un embaràs no es pot tornar a l'activitat, que creguin que es pot», va explicar.