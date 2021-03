Romania aprova permetre un 25% de públic en partits de l'Eurocopa a Bucarest

Actualitzada 03/03/2021 a les 23:22

El Govern de Romania i la Federació Romanesa de Futbol (FRF) van aprovar aquest dimecres permetre que els partits de l'Eurocopa que han de disputar-se aquest estiu en l'Estadi Nacional de Bucarest es juguin amb un 25% de l'aforament complet, va anunciar la FRF en un comunicat.«Les autoritats han acceptat, en principi, la proposta del Comitè Local d'Organització de permetre l'accés d'espectadors a les graderies en els partits de l'Eurocopa en una proporció del 25% de la capacitat total de l'Estadi Nacional», assenyala la nota de la Federació.La FRF xifra en uns 12.000 el nombre d'espectadors que podran assistir a les trobades malgrat que el camp té un aforament de 55.000.L'estadi on juga els seus partits la selecció nacional romanesa ha d'albergar quatre partits de l'Euro 2020 que es va ajornar al pròxim estiu degut a la pandèmia.Es tracta de l'Àustria-Macedònia el 13 de juny; l'Ucraïna-Macedònia el 17 de juny i l'Ucraïna-Àustria el 21 de juny, tots ells del Grup C, i un partit de vuitens de final previst per al 28 de juny.«Les autoritats sanitàries i les encarregades de l'ordre públic hauran d'aprovar les mesures necessàries per a oferir seguretat plena als prop de 12.000 espectadors que assistiran a cadascun dels partits de l'Euro 2020», diu el comunicat.Malgrat que hi ha hagut rumors que la fase final de l'Eurocopa podria ser traslladada íntegrament al Regne Unit per a facilitar les precaucions sanitàries davant la pandèmia, el comunicat de la federació romanesa insisteixen que la UEFA «ha reiterat la idea de mantenir el format inicial amb les dotze ciutats-sedi, entre elles, Bucarest».