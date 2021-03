Les targetes dels subgrups 3A i 3B de Segona B tindran el mateix valor a la 2ª fase

Això perjudica al grup en el qual està emmarcat el Nàstic, ja que haurà jugat més partits i hi ha major perill d'amonestació

El que ha passat aquesta temporada (creuem els dits) no ha de tornar a succeir. La Segona Divisió B s'ha convertit en la categoria de bronze més estranya de les que es recorden i, per aquest motiu, s'han hagut d'improvisar normatives, regles i accions a realitzar per tal d'intentar tornar a una relativa normalitat de cara a la pròxima campanya.Una d'aquestes, ha estat que tots els equips s'han separat en subgrups per, després, tornar a ajuntar-se en una segona fase en la qual els punts de la primera comptin també. No el total dels punts, sinó el coeficient dels mateixos, ja que no és el mateix sumar 3 punts en una lliga de 20 partits que en una de 18 quan aquestes dues hagin de fusionar-se. Ara bé, què passa amb les cartolines? La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no s'ha pronunciat al respecte i, per tant, tot fa indicar que les targetes no entendran de coeficients. A més, els clubs també ho tenen clar: una cartolina en la primera fase tindrà el mateix valor quan es passi a la segona.Aquesta circumstància suposa un greuge comparatiu, i gran, per a aquells equips que formen part d'un subgrup amb onze esquadres. Per què? Molt senzill. Conjunts com Nàstic, Andorra, Barcelona B o Lleida, per posar un exemple, han de disputar vint partits en la primera fase, dos més que els equips valencians o l'Ibiza, que formen part del subgrup 3B. Jugar menys partits significa patir un risc menor que els ensenyin una cartolina.Amb els punts sumats, l'RFEF sí que ha pres una decisió: que no es comptin els punts en una segona fase, sinó els coeficients d'aquests punts. O sigui, que un punt del Nàstic té menor valor que un punt de l'Hércules, per posar un exemple. Ara bé, una targeta del Nàstic no significa el mateix ni penalitza el mateix que una de l'equip alacantí. Un greuge que pot deixar a alguns equips dels que formen part de subgrups d'onze en clar desavantatge en fases pròximes.