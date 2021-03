El Nàstic no recorre la targeta vermella de Brugui

L'esquerrà va ser expulsat dissabte

El Nàstic ha decidit no recórrer la targeta vermella que va veure Brugui al final del partit d'aquest dissabte, en el qual els tarragonins van empatar sense gols.L'esquerrà, que estava realitzant exercicis d'escalfament, va veure com el col·legiat li va ensenyar el camí dels vestidors gairebé en el 92', minut en el qual havia de finalitzar el duel.El motiu de la vermella, segons l'acta arbitral, va ser «dirigir-se a mi, sortint de la zona habilitada pels suplents amb els braços en alt i entrant en el terreny de joc, en els següents termes: Això és fora de joc, no us n'assabenteu». Avui es coneixerà la sanció.