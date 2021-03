En un informe trobat al registre de la seu de Telampartners s'explica «que aquestes dades del cens són rellevants per al vot»

Actualitzada 03/03/2021 a les 11:38

Algun responsable del FC Barcelona «hauria cedit dades personals dels socis del club (que formen el cens electoral) amb finalitats de propaganda particular i en contra de possibles opositors o crítics a la direcció», segons l'atestat policial dels Mossos d'Esquadra del cas Barçagate.Segons el relat de l'atestat policial del sumari, al qual ha tingut accés EFE, en un informe trobat al registre del dilluns a la seu de Telampartners (l'empresa que va presentar I3 Ventures al Barça) s'explica «que aquestes dades del cens són rellevants per al vot».A més, «s'estarien creant bases de dades amb aquesta informació privada per adaptar el missatge d'aquesta empresa (I3 Ventures)», l'encarregada del treball reputacional a favor de Bartomeu i la seva junta i en contra dels seus opositors a les xarxes socials.Els Mossos relaten que «l'objectiu era identificar el perfil ideològic i polític del cens del club» i que en l'informe «s'identifiquen unes comunitats de detractors i actius». En el mateix apareixen assenyalats Joan Laporta i Víctor Font, actuals candidats a la presidència del FC Barcelona.«La unitat d'investigació unificada amb Smart Analytics mesurarà l'opinió pública, socis, actors influents i stakeholders combinant múltiples perspectives, anàlisis d'aspectes territorials de base i de carrer per cada penya i territori, un termòmetre del que succeeix a les xarxes socials i un model predictiu de comportament que permetrà etiquetar a tot el padró en tribus/clústers i incorporar aspectes tous com ideologia, obertura al canvi, posicionament polític amb tots els seus atributs i perfils de comportament», diu l'informe trobat a la seu de Telampartners.I segueix: «Enfortirem una xarxa de comunitats per a cada finalitat, que permetran intervenir en els tres fronts de treball: comunitats de suport que puguin ser un vector que li doni contenció i direcció a la militància, unes altres en to periodístic que puguin informar dels temes que necessitem instal·lar i finalment tracking sobre actius de contrast que es dediquin exclusivament a desgastar al candidat i el seu grup de treball permetent un control del mal i anticipar iniciatives de desinformació i desprestigi».L'arxiu de l'informe, segons l'atestat policial dels Mossos, es denomina «Business Dossier sobre el monitoratge d'opinions relatives al FCB» i és un dels 11 indicis que van trobar durant el registre de la seu de Telampartners, una empresa dedicada a les inversions financeres.Al mateix també apareix «un exemple per combatre el discurs, l'any 2018, del candidat Jordi Roche (aquesta persona estava entre les que es postulaven per a presentar-se a les eleccions del Barça)».