Pelé rep la vacuna anticovid i celebra el moment «inoblidable»

'O Rei' va rebre el vaccí al port paulista de Santos, on ha passat gran part de la pandèmia aïllat amb la seva família

Actualitzada 02/03/2021 a les 23:08

L'exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento Pelé ha rebut aquest dimarts la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 i ha celebrat el dia «inoblidable» amb una foto compartida en les seves xarxes socials.«Avui ha sigut un dia inoblidable. He rebut la vacuna! Però la pandèmia encara no ha acabat. Nosaltres necessitem mantenir la disciplina per a preservar vides mentre moltes persones encara no van ser immunitzades», ha declarat Pelé en un missatge a través dels seus perfils a Facebook i Instagram.'O Rei' va rebre la primera dosi de la vacuna en el port paulista de Santos, on ha passat la major part de la pandèmia aïllat amb la seva família, pròxim de la seva mare que està prop de complir cent anys i evitant participar en esdeveniments públics.«Si us plau, han de rentar-se les mans i continuar a casa, si fos possible. Quan surtin, no oblidin d'usar màscara i de mantenir el distanciament social. Això passarà si aconseguim pensar en el proïsme i ajudar els uns als altres», va expressar.El considerat per molts com l''Esportista del Segle' i del qual es va estrenar la setmana passada un documental biogràfic en la plataforma de Netflix va complir vuitanta anys a l'octubre passat.A més de Pelé, altres celebritats brasileres han rebut la vacuna contra la covid-19, com el també 'Rei' Roberto Carlos, un dels cantants més populars del país i que està amb 80 anys, i l'igualment reconegut intèrpret musical Ney Matogrosso, entre altres.La pandèmia del nou coronavirus, que el passat 26 de febrer va completar un any al país sud-americà, va superar aquest dimarts les 257.000 morts i s'aproxima als 10,6 milions de casos confirmats.