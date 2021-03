Joan Oriol és el jugador de camp amb més minuts jugats en el subgrup català

El lateral esquerre del Nàstic no ha descansat ni un segon en el que va de curs i s'ha convertit en imprescindible per a Toni Seligrat

Bonilla, definitivament al mig

Cap jugador de camp ha disputat més minuts que Joan Oriol en el que va de temporada en el subgrup 3A de la Segona Divisió B. El lateral esquerre del Gimnàstic de Tarragona s'ha convertit en un futbolista imprescindible per a Toni Seligrat, fins al punt que, des que va començar el campionat lliguer, ningú li ha robat ni un sol segon en la seva posició.Oriol ha jugat un total de 1.440 minuts en el que va de campanya (a banda dels minuts que es disputen en els temps de descompte dels partits, que mai s'acostumen a comptabilitzar en cap estadística). Tan sols hi ha un futbolista que ha jugat més que ell i dos que l'igualen en aquesta estadística. Ara bé, estem parlant de jugadors de camp, per tant, el que hagin jugat Craviotto i Marcos no és computable en aquesta estadística. Els portes del Prat i del Llagostera, respectivament, comptabilitzen un total de 1.530 i 1.440 minuts, però no són futbolistes de camp.Hi ha un altre jugador del subgrup català que iguala les xifres de Joan Oriol, però tan sols quantitativament, ja que percentualment no és així. El lateral esquerre del Prat John Neeskens acumula 1.440 minuts en Lliga, però ha disputat un partit menys, ja que estava sancionat. El Prat ha jugat un duel més que el Nàstic fins ara i, per tant, els minuts de Neeskens no són els mateixos, en percentatge, que els del seu homòleg al Nàstic.Altres futbolistes que han disputat una gran quantitat de minuts fins ara són Agus Medina, del Cornellà (1.439); Álex Pérez, de l'Espanyol B (1.428); Arnau Comas, del Barcelona B (1.427); Martí Riverola, de l'Andorra (1.422) o Adrià Parera, de L'Hospitalet (1.394), per especificar-ne alguns.El cas de Joan Oriol té un doble mèrit. El primer és l'espectacular temporada que està realitzant. Als seus 34 anys, va arribar del Lleida Esportiu aquest passat estiu amb la intenció de donar molta guerra i, no tan sols ho ha aconseguit, sinó que s'ha convertit en l'indiscutible d'indiscutibles.El segon mèrit és que el Nàstic té un lateral esquerre de recanvi de garanties. Es tracta de Javi Bonilla. Tot i que Toni Seligrat el prefereix actuant d'interior, qualsevol contratemps que pugui tenir Oriol significaria que Bonilla ocuparia la seva demarcació, una situació que encara tranquil·litza més al tècnic valencià.