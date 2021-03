I3 Ventures va elaborar una llista negra de periodistes i de l'entorn blaugrana

En el sumari de la investigació hi ha cinc periodistes i un programa de ràdio que figuren com a contraris a Bartomeu

Actualitzada 02/03/2021 a les 22:56

L'empresa I3 Ventures, contractada pel FC Barcelona, va elaborar una llista negra de periodistes crítics amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu i de membres de l'entorn del club blaugrana que va ser exposada en un correu intern el 7 de juny de 2018.Segons apareix en l'atestat policial al qual ha pogut accedir EFE, inclòs en el sumari de la recerca judicial del 'Barçagate', hi ha cinc periodistes (Jordi Costa, Gerard Romero, Frederic Porta, Xavi Torres i Oriol Domènech) i un programa de ràdio ('El Club de la Mitjanit' de Catalunya Ràdio) que apareixen com a contraris a Bartomeu per a I3 Ventures.De Jordi Costa, presentador del programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio', es considera que «critica permanentment a Bartomeu i a la junta, i és indepe». Sobre Antoni Bassas, periodista del diari ARA i actual mà dreta de Víctor Font en la seva candidatura per a presidir el Barça, s'especifica que «la seva dona va ser acomiadada per Barto».Del mateix Font es diu que té «falta de coneixement, fons d'inversió, no sap de futbol, és propietari d'un mitjà (si ets l'amo d'un mitjà clarament tens interessos conflictius)».Sobre el fundador del Grup Mediapro, Jaume Roures, I3 Ventures escriu: «Parlar que és part de les màfies del club (fer un informe de les màfies del club?), que Roures va participar en tots els processos de corrupció del club (baixar-li el to al tema independentista, no esmentar que sigui independentista per a no fer que els independentistes facin costat cegament a corruptes, per exemple)».I respecte al representant de jugadors Josep Maria Minguella, qui recentment va formar part de la precandidatura d'Emili Rousaud, s'explica que té «zero credibilitat, és un comisionista, quan ho van botar va posar al seu fill en el seu lloc creient que Barto és ximple».A més, en la llista apareixen altres noms de l'entorn blaugrana com Albert Roura, exdirector de comunicació del Barça i actual director de comunicació de la candidatura de Víctor Font; Xavier Sala Martín, vicepresident econòmic durant el mandat de Joan Laporta; Maria Elena Fort, directiva de Laporta i actual membre de la candidatura de l'expresident; i el mateix Laporta.L'atestat policial diu que «s'inclouen comentaris per a intentar desacreditar, una a una, a aquestes persones, indicant des d'un principi que l'interès és particular del senyor Josep Maria Bartomeu, no del club, creant una espècie de llista negra de periodistes».Aquest és un dels indicis que es va trobar en les oficines de Nicestream (l'empresa mare d'I3 Ventures) durant el registre. Segons l'atestat, el correu electrònic era per a preparar una reunió.