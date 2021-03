Futbol professional amb públic a les graderies, a l'abril

El president de LaLiga, Javier Tebas, així ho deixa entreveure

Actualitzada 02/03/2021 a les 13:02

El president de LaLiga, Javier Tebas, va considerar que haurà de passar «març i gran part d'abril» per a «pensar» que pugui haver-hi una mica de públic en els estadis de futbol espanyols, en els quals s'està jugant a porta tancada per la pandèmia, una possibilitat que va qualificar com la seva «il·lusió».«Estem preparats per a tenir públic en els estadis, però crec que hem de parlar amb el CSD (Consejo Superior de Deportes) per a establir en quines dates i quina quantitat de públic podrem tenir. Crec que ens queda passar el mes de març i gran part d'abril per a pensar que puguem tenir públic en els últims partits de la temporada, que seria la meva il·lusió», va dir Tebas durant la presentació dels límits salarials dels clubs després del mercat d'hivern.En tot cas, el president de la patronal de clubs va insistir que cal parlar amb les autoritats sanitàries, que dependrà de l'evolució de les dades d'incidència de la pandèmia i amb l'avanç de la campanya de vacunació.«A finals de temporada hi haurà una part de la població espanyola, menys de la desitjada, vacunada, així que tindrem l'efecte de la vacunació», va dir Tebas, que va esmentar que, segons la Comunitat de Madrid, no s'ha detectat cap brot en diversos centenars d'espectacles culturals.«Esperem que amb la baixada de la corba i la pujada de la vacunació, tinguem una oportunitat de posar algun percentatge as estadis», va finalitzar Tebas.