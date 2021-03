Josep Maria Bartomeu, detingut pel 'Barçagate'

L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha estat detingut al costat de Jaume Masferrer, la seva antiga mà dreta, Oscar Grau, CEO del club, Román Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics després que la unitat dels Mossos d'Esquadra especialitzada en delictes econòmics s'hagi personat aquest dilluns al matí a les oficines del club per a recaptar més informació sobre el cas Barçagate, segons han publicat diversos mitjans.Hi ha un dispositiu en marxa dels Mossos amb escorcolls a les oficines del club al Camp Nou i també en altres punts per l'anomenat cas Barçagate. Els registres els ordena el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Aquest operatiu, on ja s'han fet diverses detencions, està liderat per l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal.