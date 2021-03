El Nàstic prepara les primeres 4 finals

Els tarragonins hauran de jugar contra Lleida, Llagostera, Espanyol B i Cornellà abans de pensar en la segona fase

Actualitzada 28/02/2021 a les 18:41

Després de l'empat contra L'Hospitalet de dissabte (0-0), el Gimnàstic de Tarragona ja prepara les quatre finals que li resten abans de començar a pensar en la segona fase de la Segona Divisió B.Setze partits ha jugat el Nàstic en el que va de campionat i, cada setmana que passa, està més a prop la seva classificació per jugar la pròxima temporada a Primera RFEF. La permanència a la tercera categoria en importància del futbol espanyol (per a d'altres és considerat ascens) es produirà de forma directa sempre que els tarragonins acabin entre els tres primers del seu subgrup i, per a aconseguir-ho, un parell de bons resultats poden ser suficients. Lleida Esportiu i Espanyol B al Nou Estadi i Llagostera i Cornellà a domicili són les quatre cites que té pendents l'equip de Toni Seligrat.Tots quatre equips tenen l'objectiu de jugar la pròxima temporada, com a mínim, a Primera RFEF. Tenint en compte la gran igualtat que hi ha en el subgrup 3A de Segona B, qualsevol d'ells té opcions, fins i tot, de jugar la 2021-22 a Segona Divisió A, encara que, per a aconseguir-ho, hauran de finalitzar en una de les tres primeres tres posicions. El Lleida va competir ahir a gran nivell contra el Barcelona B i arribarà al duel de diumenge amb les opcions intactes de poder acabar en aquestes tres primeres places. No ho tindrà gens fàcil, però és un equip que, per història, sempre vol estar en categories elevades.La següent cita serà una de les més esperades en el calendari dels tarragonins: el partit a Llagostera. Els gironins, amb 23 punts, estan protagonitzant una molt bona recta final de temporada i, per aquesta circumstància, també seran un rival molt complicat. A més, se li haurà d'afegir la rivalitat entre els dos equips. A priori, el rival més assequible seria l'Espanyol B, últim equip que visitarà Tarragona en la primera fase. Serà la setmana abans que els de Toni Seligrat juguin al camp del Cornellà, un dels més complicats de tot el territori català.