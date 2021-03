El Club Gimnàstic celebra els seus 135 anys

El Club Gimnàstic de Tarragona està avui d'aniversari. I és que el club poliesportiu més antic d'Espanya, presidit per Josep Maria Andreu, fa 135 anys.



En un comunicat, l'entitat grana ha recordat que «tal dia com avui, fa 135 anys, 12 joves entusiastes de la ciutat de Tarragona que volien practicar un esport, reunits al Café del Centro situat al número 56 de l'actual Rambla Nova, van constituir el Club Gimnasio per practicar la gimnàstica sueca».

«Amb aquest primer pas legal i amb Joan Estil·les com a president, naixia el Club Gimnàstic de Tarragona, el club poliesportiu degà de l'Estat», recorden, en un dia de joia per a tots aquells que han fet possible que l'entitat hagi arribat on ha arribat.