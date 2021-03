Bartomeu passarà la nit a la comissaria de les Corts

Grau ha sortit de la comissaria mitja hora després que ho fes Gómez Ponti, que ha sortit en llibertat i ara com ara no ha estat citat al jutjat, «amb la qual cosa està lliure», segons ha dit el seu advocat, Jorge Navarro, a les portes de la comissaria.A banda de les quatre detencions, els Mossos també han fet cinc entrades i perquisicions en diferents espais, tant de societats com de particulars, en recerca de material útil per a la investigació vinculada a l'anomenat 'Barçagate'. Una d'aquestes entrades s'ha dut a terme en alguns departaments concrets de les oficines del Camp Nou.Els registres els ordena el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Aquest operatiu, en què ja s'han fet diverses detencions, està liderat per l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal.