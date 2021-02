Un punt i gràcies (0-0)

El Nàstic acaba donant per bo l'empat després de veure'l perillar per culpa d'un gol cantat que va fallar Aguilera en el 91'

Actualitzada 27/02/2021 a les 21:03

Bonilla, al travesser

FITXA TÈCNICA



NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Pol Domingo, Joan Oriol, Fran Miranda (Javier Ribelles, 87'), Fausto Tienza (Pol Ballesteros, 76'), Javi Bonilla, Gerard Oliva (Fran Carbia, 76'), Pedro Martín (Thomas Amang, 87') i Joel.



L'HOSPITALET

Aliaga, Diego, One, Parera, Eudald, Jorquera (Miquel Ripoll, 77'), Canario, Cristian Gómez, Christian Alfonso (Pablo Aguilera, 86'), De la Espada (Álex Felip, 65') i Salinas.



GOLS

No n'hi va haver.



ÀRBITRE

Salvador Abril Portillo (Murcià). Va mostrar la targeta groga als locals One, Salinas, Cristian Gómez, De la Espada i Parera; i als visitants Carlos Albarrán, Fran Miranda i Fausto Tienza.



INCIDÈNCIES

Partit sense públic a l'Estadi Municipal de l'Hospitalet.

El Gimnàstic de Tarragona s'ha de conformar amb un punt en la seva visita al penúltim classificat, un L'Hospitalet que va saber jugar les seves cartes i que, a més, en els instants finals va poder emportar-se el triomf. Un pal de Bonilla podria haver canviat el signe del partit, però al final el duel es va decidir en taules, el més just pel que es va veure al verd.Un onze inèdit el que va presentar Toni Seligrat aquest dissabte. La defensa, la mateixa de les últimes jornades. Jesús Rueda i Marc Trilles no estan en el seu millor moment físic i, per tant, Pol Domingo va continuar acompanyant Alex Quintanilla a l'eix. En els laterals, com sempre, Carlos Albarrán i Joan Oriol. Per davant, el ja completament recuperat Fran Miranda ha tornat a l'onze, acompanyant l'incombustible Fausto Tienza i Javi Bonilla. A dalt, una davantera sorprenent: Pedro Martín per banda dreta, Joel a l'esquerra i Gerard Oliva en punta.El Nàstic va protagonitzar un inici fulgurant a l'Estadi Municipal de l'Hospitalet. Deu minuts elèctrics, vibrants, amb Carlos Albarrán i Pedro protagonistes a la banda dreta i Joan Oriol i Joel a l'esquerra. Els jugadors tenien instruccions de buscar el joc per les ales i posar centrades que signifiquessin problemes per a Aliaga. Així ha estat, sobretot, pel carril dret. En una d'aquestes, una pentinada de Pedro als set minuts de joc va estar a prop de significar el gol grana, però Oliva no hi va arribar.A partir dels deu minuts, el partit va agafar un caire completament diferent. Els locals van entendre que, de seguir igual, podrien marxar molt malparats. Per tant, hi van posar solució. Sota la direcció de Cristian Gómez i Christian Alfonso van aconseguir guanyar una mica la possessió per a entrar en un partit completament nou. El Nàstic va començar a sentir-se incòmode, tot i que no va patir durant els primers 45 minuts, ja que els locals no van disparar a porteria.L'ocasió més clara de la primera meitat va arribar a càrrec de Javi Bonilla, amb un tret des de fora de l'àrea, sense oposició i en una posició immillorable, tot i que va marxar desviada l'esfèrica quan l'electrònic assenyalava el minut 34.Va tornar a ser protagonista en l'inici de la segona meitat el Nàstic. Bon joc combinatiu, arribades i, sobretot, una ocasió claríssima. La que va tenir Javi Bonilla als 54 minuts de joc en una falta lateral, pràcticament un córner, a l'esquerra del meta rival. Tan bon punt va sortir la pilota de la cama esquerra de Bonilla es va començar a enverinar, fins al punt que va topar amb el travesser, amb la mala sort pel Nàstic que, en un segon rebot, va acabar a les mans del meta Aliaga.El Nàstic sabia quin era el camí, però li costava molt. Dels homes de dalt, el més destacat era Joel. De fet, juntament amb Bonilla, semblava el jugador més perillós, però Toni Seligrat no podia ni havia de quedar-se de braços plegats. Per això, tot i que tard, va moure banqueta (en el 76'). Pol Ballesteros va entrar per Tienza i Fran Carbia per Oliva. Joel endarreria lleugerament la seva posició perquè Pol i Fran passessin a ocupar les ales i Pedro Martín la punta de l'atac, la posició que més li agrada.Tard, però va arribar una ocasió de gol dels locals. A nou minuts del final, Un míssil amb cama esquerra d'Eudald, des de l'interior de l'àrea, va requerir els serveis de José Aurelio Suárez. Salvador, el meta del Nàstic, tot i la violència del xut, no va tenir cap problema a interceptar l'esfèrica i evitar un 1-0 que hauria estat la situació més injusta de totes.No se sap ben bé per quin motiu, però els barcelonins van prémer l'accelerador en els instants finals de l'enfrontament. Sabien que si el Nàstic no havia estat capaç de marcar en 80 minuts, podia continuar sense fer-ho. Aquesta situació, barrejada amb una injecció de confiança brutal, va servir perquè L'Hospitalet acabés creient fermament en la victòria.Al final, el Nàstic va haver de celebrar el punt. I és que, en el 91', Pablo Aguilera, sol dins de l'àrea, va disparar creuat i l'esfèrica va marxar lleugerament desviada a l'esquerra de la porteria defensada per Suárez. A pocs segons del final del duel, el col·legiat va mostrar una vermella directa a Brugui, mentre el jugador escalfava a la banda.