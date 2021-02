Seligrat: «Continuem sent primers, els màxims golejadors i els menys golejats»

L'entrenador del Nàstic posa en valor el punt aconseguit a l'Hospitalet

Actualitzada 27/02/2021 a les 21:21

«He vist un partit totalment controlat pel Nàstic des del minut 1 fins el 85, un fet anormal en aquest camp. L'Hospitalet és un equip que presumeix de tenir la pilota, però avui l'ha tingut el Nàstic». Així va definir Toni Seligrat, entrenador del Nàstic de Tarragona, el partit dels seus a L'Hospitalet després de l'empat (0-0).Tot i la punxada, el valencià va voler deixar ben clar que «continuem sent primers, màxims golejadors i menys golejats, volíem guanyar i no hem pogut».Va lloar Seligrat el partit dels seus, ja que el problema, segons ell, «no ha estat falta d'ambició», ja que «el rival ha fet un molt bon partit».«Els hem obligat a estar al seu camp, però ens ha faltat generar alguna ocasió més de perill i fer algun gol», va declarar. Sobre l'expulsió de Brugui, l'entrenador assegura que no va veure l'acció: «Segons l'àrbitre, ha entrat en el terreny de joc, a veure què posa a l'acta».