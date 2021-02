El motiu de l'expulsió de Brugui

Segons l'acta, va entrar en el terreny de joc recriminant a l'àrbitre un fora de joc

Actualitzada 27/02/2021 a les 22:11

El Nàstic va empatar sense gols a l'Hospitalet en un duel que va acabar amb nou targetes, vuit grogues i una de vermella. La de color diferent va ser per a Brugui, tot i que el futbolista encara no havia ingressat en el terreny de joc.En directe no es va poder apreciar amb exactitud què va succeir, però l'acta arbitral ho va detallar posteriorment. El motiu de la vermella, segons l'àrbitre va ser «dirigir-se a mi, sortint de la zona habilitada pels suplents amb els braços en alt i entrant en el terreny de joc, en els següents termes: Això és fora de joc, no us n'assabenteu».Ara, caldrà esperar a comprovar si el Nàstic recorre la cartolina. Ho decidirà quan repassi les imatges de l'enfrontament.