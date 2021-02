L'Hospitalet arriba completament enfonsat al duel contra el Nàstic

Els barcelonins han sumat un dels últims 21 punts en joc i són, amb 31 dianes, també els més golejats del subgrup 3A

Actualitzada 25/02/2021 a les 17:25

Els seus objectius

Torna la competició per al Gimnàstic de Tarragona, després d'una setmana de descans. Han estat uns dies en els quals als tarragonins els ha anat de meravella no competir, ja que la càrrega a les cames era important. A banda, alguns jugadors que tenien molèsties o lesions lleus tornaran a l'acció de cara al duel que l'equip grana disputarà aquest dissabte, a l'Estadi Municipal de L'Hospitalet de Llobregat, a partir de les set de la tarda.Pel que fa al rival dels grana, no els pot arribar en pitjor moment haver d'enfrontar-se contra el líder de la categoria. L'Hospitalet de principis de temporada sembla haver resultat un simple miratge. Aquell equip que arribava a Tarragona amb la intenció de sumar per continuar en la zona dels primers tres primers classificats ja no existeix. Almenys, pel que fa a resultats.Set són els enfrontaments que fa que L'Hospitalet no coneix la victòria. Des del 0-2 que va assolir el 13 de desembre al Prat, tot han estat derrotes o empats. Per ser més exactes, en sis ocasions L'Hospitalet ha perdut des de llavors i tan sols ha aconseguit un empat. Aquests, són uns resultats nefastos per a un equip que havia aconseguit il·lusionar-se, però que va de capa caiguda.Un punt dels últims 21 possibles és una de les pitjors ratxes de la Segona Divisió B de la present temporada, comptabilitzant tots els subgrups. Ara bé, la cara menys negativa és que la meta dels del Llobregat mai han tingut un objectiu més ambiciós que no fos jugar la pròxima temporada a la Segona RFEF, que serà la quarta categoria en importància del futbol espanyol. La Primera RFEF, la que vindrà immediatament després de la Segona Divisió A, és una meta massa elevada per a un equip molt modest en pressupost.La Primera RFEF està molt complicada per a L'Hospitalet, encara que una opció per arribar-hi és finalitzar entre la quarta i la setena posició i, després, aconseguir una gran segona fase. De no assolir-ho, o sigui, si finalitzés entre la vuitena i l'onzena plaça, també hauria de completar una bona fase següent per a actuar a la Segona RFEF. Li resten quatre partits per disputar al pròxim rival dels grana i la setena plaça, que ocupa el filial de l'Espanyol, és a set punts. Per tant, puntuar contra els tarragonins és un fet pràcticament indispensable per als barcelonins si desitgen complir amb les seves metes sense haver de patir en una tercera fase entre equips que lluiten per no descendir.En l'apartat de gols a favor, L'Hospitalet compta amb uns bons registres. N'ha anotat disset, un menys, per exemple, que un Andorra que és el segon classificat. Badalona o Llagostera, cinquè i sisè, respectivament, han anotat tretze i dotze gols, molt allunyat de les xifres del pròxim rival del Nàstic. En el que fa referència a les dianes encaixades, els barcelonins sí que tenen problemes. Han rebut 31 gols, pràcticament una mitjana de dos per enfrontament.