Toni Seligrat recupera jugadors després de la setmana de descans

Actualitzada 26/02/2021 a les 20:03

El Nàstic s'enfrontarà demà dissabte contra l'Hospitalet, un partit que pot servir perquè els grana donin un cop sobre la taula i consolidin el paper de líder. Toni Seligrat recupera jugadors després de la setmana de descans.«Aquesta setmana de descans ens ha anat molt bé, cap setmana ens anava millor que aquesta» deia Seligrat, ja que els granes han pogut aprofitar la pausa en el campionat per recuperar jugadors pel partit contra l'Hospitalet. Cal recordar que en la jornada anterior el Gimnàstic va viatjar amb sis jugadors lesionats i en va acumular tres més. «Ara hem recuperat efectius i el descans ens ha anat molt bé» deia Seligrat.El porter Gonzi serà baixa segura, operat del genoll fa poques setmanes. El Nàstic es plantarà a l'Estadi Municipal Futbol L'Hospitalet amb cinc jugadors en dubte: Carbia, Brugui, Jesús i Fullana i Trilles, que tot i que ha començat a entrenar amb el grup fa pocs dies, tot apunta que tampoc formarà part de l'onze incial.Pel que fa a els dos últims empats que només han permès sumar 2 dels 6 punts que es disputaven, Seligrat ha estat contundent: «Cadascú té la seva opinió, però l'equip va líder des de fa moltes jornades, fa més gols que ningú, encaixa menys gols que ningú, els jugadors funcionen com equip i tenen compromís. En definitiva, tot el que es demana en un equip de futbol, ho tenim al màxim nivell», ha asseverat. «Si algú vol fer sang, és el seu problema» ha dit per frenar algunes crítiques que ha rebut l'equip. «Som altament competitius» ha sentenciat.Pel que fa al rival del Nàstic, Seligrat no s'ha volgut confiar, tot i les escandaloses derrotes que ha patit l'Hospitalet en els dos últims enfrontaments que ha disputat. «Aquests partits no m'agraden», explicava, «ells tenen una gran necessitat de punts». «Quan van jugar contra nosaltres anaven primers, segueixen tractant bé la pilota, però han encaixat molts gols» ha analitzat Seligrat. L'Hospital, cal recordar que ha entrat en una dinàmica molt negativa, aconseguint sumar només 1 dels darrers 21 punts disputats.Finalment l'entrenador del Nàstic ha volgut treure pit i refermar la seva confiança amb els jugadors assegurant que anar líders i els bons resultats que suma l'equip al llarg de la temporada se'ls esperava. «Tenim un equip amb majúscules, ens hem de plantejar no perdre ni un sol partit» ha finalitzat.L'onze del NàsticA l'Estadi Municipal el Nàstic sortirà amb Suàrez a la porteria. La defensa estarà formada a la dreta per Albarrán i Joan Oriol a l'esquerra, i Quintanilla i Pol Domingo com a parella de centrals.El centre del camp serà per Fran Miranda, acompanyat de Tienza i Bonilla. A la banda esquerra de l'atac jugarà Pol Ballesteros i Guillem Jaime a la dreta. El centre de l'atac podria estar format per Gerard Oliva o Pedro.