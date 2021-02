El camp de rubgy de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà el primer partit oficial

El camp de rugbi de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà aquest dissabte 27 de febrer el primer partit oficial. Serà a les 15.30 h i enfrontarà el Club Rugby Tarragona i el Rugby Club Sitges. Es tracta d'un partit preparatori per a la fase de grups de la Divisió d'Honor Catalana, que s'iniciarà el 6 de març. El partit, seguint les recomanacions del PROCICAT, es farà sense públic per les restriccions derivades de la pandèmia.El passat mes de gener, l'Ajuntament de Tarragona va instal·lar al camp una tanca perimetral per tal d'evitar un ús no esportiu de l'equipament i per poder garantir-ne una millor conservació. Aquesta intervenció va tenir un cost de 13.403,98 euros (IVA inclòs) i va incloure la instal·lació d'una tanca de malla a tot el perímetre i tres portes d'accés. A partir d'aquesta millora, el Club Rugby Tarragona s'hi va traslladar i va començar a entrenar i disputar partits amistosos.De cara a aquest 2021, el consistori preveu la instal·lació de gespa artificial, amb un cost de 285.000 euros, i la redacció del projecte d'ampliació dels vestidors, adjudicada a l'empresa E-SET Serveis d'Enginyeria per un cost total de 5.638,60 euros.