Messi també va voler la seva samarreta

Actualitzada 25/02/2021 a les 11:36

Imatge per al record la que es va viure ahir després del FC Barcelona-Elche (3-0). En el tradicional intercanvi de samarretes, dos protagonistes van captar l'atenció de les càmeres de Movistar+. Per una banda, Lionel Messi i, per l'altra, Edgar Badia.L'astre argentí va entregar la seva samarreta al porter, segurament, tal com havien quedat abans del partit. Badia que, entre d'altres, va passar per la porteria del CF Reus, en la millor etapa de la història roig-i-negra, ja marxava cap al túnel de vestidors quan va poder observar com Messi no s'havia quedat satisfet.El millor jugador del món també volia el seu record del partit, no volia marxar sense la samarreta de Badia. El porter, aparentment sorprès quan l'hi va demanar, li va donar i va marxar, segurament, encara més content.