«A l'Alavés B ho jugava tot, però necessitava un canvi»

El davanter espera posar-se dissabte, a l'Hospitalet, la samarreta del Nàstic per primera vegada

Actualitzada 24/02/2021 a les 18:32

—Molt a gust, molt content. És una ciutat bonica, al costat de la platja, que està molt bé. L'ambient és molt agradable.—Crec que l'última setmana de mercat, a principis de setmana.—Portava molt de temps a l'Alavés, eren ja quatre anys i mig. La meva ment em deia que havia arribat el moment de canviar d'aires, de buscar una altra cosa i de canviar d'ambient per tenir l'oportunitat que allí no em van donar.—Sí, ho jugava tot. Estava molt a gust, però quan t'ofereixen venir al Nàstic un club històric que també ha estat a Primera Divisió, és una gran oportunitat.—Des dels nou anys.—No, va ser per altres motius. Al principi, anava al parc i em divertia amb els amics, però un entrenador de Logronyo em va preguntar si volia anar al seu club i allí vaig començar a jugar. Després, amb treball i més treball, vaig arribar a l'Alavés i, d'allí, a aquí.—El tema dels filials és molt complicat. Quan és el teu últim any de sub-23 ja no et veuen futur i aposten pels jugadors més joves.—Potser sí, però portava molt de temps allí i necessitava un canvi.—Sempre he fet de davanter. De vegades, en banda, però on més còmode em sento és com a davanter.—És molt difícil, sí, però vinc a competir, a donar el millor de mi mateix, a aprofitar al màxim les oportunitats i assolir l'objectiu, que és ascendir.—La plantilla del filial de l'Alavés és molt jove i, això, es nota moltíssim.—Molt bé, semblava que ja portava temps aquí.—Són coses que passen i t'has d'acostumar a tot.—Sí, molt bé. Portàvem molta càrrega.—Qui sap, tant de bo.—Crec que sí.—Cinc, però amb tal de marcar el de l'ascens, ja em serveix.