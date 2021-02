El Nàstic recuperarà efectius de cara al retorn a la competició, a l'Hospitalet

Tornen Miranda, Ribelles i Lupu, mentre que Jesús Rueda i Fran Carbia són dubte, Brugui és molt difícil i Gonzi està descartat

Actualitzada 23/02/2021 a les 19:00

Els dubtes

El Gimnàstic de Tarragona tindrà gairebé a tots els seus gladiadors preparats per a la pròxima batalla. Toni Seligrat recuperarà efectius de cara al duel que disputaran els seus aquest dissabte, a partir de les set de la tarda, contra L'Hospitalet i a camp contrari. Entre lesions, afectats per coronavirus i contactes directes per coronavirus, el conjunt grana havia estat en quadre les darreres setmanes, situació que es començarà a solucionar aquest mateix dissabte.Hi ha tres futbolistes que tornaran amb total seguretat: Fran Miranda, Javier Ribelles i Lupu. Altres dos són dubte, però tenen opcions d'arribar, com són Jesús Rueda i Fran Carbia. Els dos únics que estan descartats són Gonzi i, en principi, Brugui. El gironí podria considerar-se dubte seriós, ja que hi ha alguna opció que pugui entrar en convocatòria, però mai actuant com a titular.Començant pels que arriben amb total seguretat, Toni Seligrat està d'enhorabona. Fran Miranda i Javier Ribelles, que no van estar disponibles en els últims enfrontaments, tornen a escena. Les baixes d'ambdós futbolistes havien obligat a Seligrat a jugar amb Fausto Tienza o amb Jesús Rueda com a centrecampistes defensius. Cap dels dos és un 6 nat, amb què el retorn dels altres dos jugadors suposarà aire fresc per a la sala de màquines.Pel que fa als dubtes, tots dos jugadors tenen números de jugar o, com a mínim, d'entrar en la llista de convocats. En realitat, no són jugadors que s'hagin perdut algun partit per lesió, però sí que són dos futbolistes que no van poder acabar el duel a Andorra perquè es van retirar lesionats. En el cas de Carbia, va ser una punxada muscular i, en el de Rueda, un esquinç de turmell.Brugui té gairebé descartat poder entrar en la llista de convocats, ja que la seva lesió a Andorra va ser més greu que la de Carbia (lesió fibril·lar en el quàdriceps esquerre). Ara bé, no està descartat al cent per cent i podria ser la gran sorpresa entre els convocats. Roger Brugué té una lesió a l'isquiotibial dret i el Nàstic, en el comunicat que va emetre la passada setmana, va precisar que «la seva evolució marcaria la disponibilitat», sense especificar el temps de recuperació. Està molt difícil, però no és impossible del tot.Qui no podrà entrar a la llista, ni tampoc en les dels dos pròxims mesos, és Gonzi. El porter va ser intervingut del menisc intern del genoll dret i, en el millor dels casos, podrà tornar a trepitjar els terrenys de joc durant el mes d'abril.