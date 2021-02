Suárez renovarà automàticament si el Nàstic aconsegueix l'ascens a Segona A

El porter va arribar procedent del Girona en aquest mercat d'hivern i va signar per mitja temporada més una opcional

Actualitzada 23/02/2021 a les 07:15

Gonzi

José Aurelio Suárez continuarà una temporada més a Tarragona sempre que el Nàstic aconsegueixi l'ascens a Segona Divisió A. Aquesta és una de les clàusules que va signar el meta en la seva arribada a Tarragona durant el mercat d'hivern, la qual el podria lligar durant un any més amb el Nàstic en el cas que el club assolís la professionalitat durant la 2021-22.El porter va assegurar aquesta possibilitat al Diari Més, tot remarcant que en el seu contracte, de mitja temporada més una altra opcional, l'única forma signada perquè ell seguís passava per pujar a Segona A. Ara bé, el porter també té clar que està molt a gust a Tarragona i que, si el Nàstic no fes realitat la seva meta màxima, ell no tindria cap tipus d'inconvenient per seguir lligat al club. És més, si el Nàstic passés a disputar la Primera RFEF (o Segona B Pro) no posaria pegues a continuar, sempre que el club grana li oferís les facilitats per poder fer-ho.Suárez ha trobat a Tarragona l'estabilitat que buscava. El meta, que va arribar procedent del Girona, on no havia pogut ser protagonista, va prendre la determinació de fer un pas enrere per, en un futur, fer-ne dos endavant.Als seus 25 anys, en etapes anteriors va passar per la pedrera del FC Barcelona, motiu pel qual té nocions de gran club de futbol i pot aportar, tal com ha demostrat, un bon joc de peus. Ara bé, també és capaç de posar damunt de la taula una seguretat que l'ha de convertir en un dels futbolistes de present i futur del Nàstic. L'ascens grana ajudaria, i molt, a començar a confeccionar una gran plantilla de cara a la pròxima temporada, ja que, a banda dels jugadors amb contracte en vigor, el club comptaria amb aquest porter, que ha demostrat que és capaç d'oferir seguretat i, a banda, un motiu per tornar a creure en una icona sota els pals.La marxa de Wilfred durant el mercat d'hivern va fer molt de mal als tarragonins. El meta va decidir fer les maletes i tornar a Andalusia, la seva terra, ja que no havia estat capaç d'adaptar-se al club grana. El Nàstic li va oferir totes les facilitats per poder marxar i va trigar a trobar un nou meta, però amb José Aurelio Suárez totes les expectatives s'han complert.L'arribada de Suárez va coincidir gairebé en el temps amb la lesió de Gonzi. El meta va ser operat del genoll i no estarà disponible durant els dos pròxims mesos, situació que ha motivat que l'ex del Girona s'hagi convertit en titular indiscutible i que Dani Parra, del filial, hagi passat a ser, de forma permanent, meta del primer equip. Qualsevol contratemps a la porteria grana en forma de lesió podria significar tot un daltabaix pel que fa a les opcions d'ascens del Nàstic.