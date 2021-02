El Nàstic, a tres victòries d'assegurar-se la seva presència a la Primera RFEF

Amb cinc partits per disputar, els tarragonins continuen líders i disten a sis punts d'un Lleida que encara ha de visitar el Nou Estadi

Actualitzada 21/02/2021 a les 20:50

L'Andorra

El Gimnàstic de Tarragona està molt a prop de confirmar-se, matemàticament, equip de Primera Divisió RFEF de cara a la pròxima temporada. De fet, nou són els punts que li manquen al club tarragoní per certificar la seva participació en una categoria de nova creació, que serà la tercera en importància a nivell espanyol després dels grans canvis que es viuran en el futbol, motivats, en gran part, per culpa del coronavirus. Ara bé, depenent de les circumstàncies, podrien ser molts menys punts dels nou esmentats els necessaris, ja que els competidors per les tres primeres places també tenen compromisos fins al final de la temporada i, en molts casos, de molta complicació.Sumant tres victòries, l'equip de Toni Seligrat podria ser, matemàticament, equip de Primera RFEF. Són tres els conjunts del subgrup els que passen directament a aquesta nova categoria. Després dels resultats d'ahir, el Lleida és el quart, amb 22 punts, sis menys que el Nàstic.Ambdós equips han disputat un total de quinze enfrontaments i, per tant, la distància són aquests sis punts que marca la taula. Ara bé, tenint en compte que els lleidatans encara han de visitar el Nou Estadi, si el Nàstic aconseguís un triomf contra ells, dues victòries més serien suficients per poder passar a l'esmentada categoria.Per tant, derrotar al Lleida es presumeix com a una fita obligatòria si els grana volen que el seu camí cap a la nova categoria es produeixi amb celeritat i sense contratemps.Tot i que no era transcendent per a comptabilitzar la classificació o no del Nàstic a la Primera RFEF, l'Andorra va caure derrotat, més concretament, golejat, a Olot (3-0). Aquesta derrota va permetre que els tarragonins, sense jugar el seu partit aquesta setmana perquè descansaven, continuessin com a líders en solitari del subgrup 3A de Segona Divisió B. De fet, el Nàstic ha jugat un partit menys que els andorrans i suma dos punts més que l'equip d'Eder Sarabia, amb què, si fa mitjanament bé les coses, el lideratge al final de la primera fase pot ser una realitat, fins i tot, alguna jornada abans de la finalització de la primera.Es pot parlar tant d'ascens com de permanència el fet de jugar a Primera RFEF. Ara bé, a efectes pràctics, la Segona B és la tercera categoria en importància i, la Primera RFEF, també ho serà, de forma que potser seria més adequat parlar de la mateixa categoria. Tenint en compte la importància que té, com a mínim, militar en aquesta categoria la pròxima temporada, és un primer èxit que vol completar un Nàstic que és ben conscient que el seu objectiu final sempre serà el d'ascendir a Segona A.