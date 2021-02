El CBT cau en els últims moments a casa del Bàsquet Menorca (77-73)

Els de Berni Álvarez milloren el seu estat de forma davant un rival complicat

Actualitzada 21/02/2021 a les 17:32

Bàsquet Menorca i CBT han ofert un disputat partit aquest matí al Pavelló Menorca. El vencedor no s'ha decidit fins als últims segons, quan els locals han sabut gestionar la seva petita renda per decantar-lo al seu favor (77 – 73). Els blaus han fet un partit molt seriós davant un dels rivals més complicats de la categoria, confirmant d'aquesta manera la seva millora en el seu estat de forma. Kevin Coronel ha estat el millor jugador del partit amb 19 punts, 4 rebots, 4 pilotes robades i 19 de valoració.

Anotava primer Kevin Coronel pels blaus, però reaccionaven ràpid els locals per posar-se 6 a 2.El CBT trobava només en Coronel la via per moure el seu marcador, amb tres punts més (11 – 5), però els menorquins s'apoderaven del control del partit. Els de Berni no desconnectaven ni es deixaven intimidar per les escomeses del Bàsquet Menorca i encaraven el segon quart vuit punts per sota (17 – 9).

El CBT despertava des de la línia de tres, amb dos triples consecutius de Jordi Barberà i Jaume Zanca (20 – 15). També la seva línia defensiva, posant en problemes l'atac del Bàsquet Menorca. Amb el seu joc ofensiu encallat, els locals recorrien a Corbacho per desequilibrar de nou la balança, amb dos triples seguits i aconseguir el primer avantatge de +10. Els de Berni no llençaven la tovallola i sumaven 4 punts consecutius per posar-se a sis i obligar els locals a demanar temps mort (31 – 25). L'efectiva zona plantejada per Berni i un triple de Coronel posaven els tarragonins a tan sols 3 punts quan sonava la botzina del descans (35 – 32).

No tornava encertat al partit l'equip de Berni Álvarez. Els locals pujaven la seva intensitat per posar sis punts més a la seva renda, mentre que els tarragonins necessitaven 5 minuts per tornar a anotar. El CBT es reconciliava amb el triple, amb una altra cistella de Coronel (46 – 37), i el partit passava a un intercanvi de cops en el que el marcador es movia entre els 9 i 11 punts de diferència favorables al conjunt local. Quatre punts consecutius dels germans Fernández a les acaballes del quart deixaven un marcador de 58 a 45.

Tugores i Barberà s'encarregaven de baixar de la barrera psicològica dels 10 punts i n'anotaven quatre de consecutius només començar els últims 10 minuts (58 – 49). Un 2+1 de David Ndiaye donava esperança a el CBT, que es posava a sis amb més de sis minuts per jugar-se. Coronel, Tugores i Duch sumaven tres triples consecutius pels seus i obrien la lluita per la victòria (66 – 64). La guerra es lliurava des de la línia de tres, on els dos equips es mostraven encertats. Qui millor arribava als minuts finals eren els locals, que sabien gestionar el seu mínim avantatge per emportar-se finalment el partit per 77 a 73.