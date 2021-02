Amb un llençament de 48,86 Pascual millora la seva marca personal fins ara que es situava en 45,18 m

Actualitzada 20/02/2021 a les 20:26

L'atleta del Nàstic Andrea Pascual 4a d'Espanya sub 20 d'hivern , al llançament de Martell. El matí d'aquest dissabte ha estat un dia important per la jove atleta del Gimnàstic Andrea Pascual dins del Campionat d'Espanya de llançaments sub 20 a Castelló on ha llençat el martell a 48,86 m, cal destacar que ha millorat la seva millor marca personal fins ara 45,18m; dels sis intents quatre han estat pel damunt 45,26 m, 47,06 i 48,11m i 48.86 el millor de la sèrie dels sis que consta la prova.Dins d'aquesta temporada atípica on tot és diferent els atletes del Gimnàstic segueixen els plans d'entrenament i de competició seguin en tot moment les mesures que maquen les autoritats sanitàries.