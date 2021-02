En directe el primer torneig online de gimnàstica rítmica del Nàstic

La competició té lloc entre les 10 i les 15 hores d'aquest dissabte

La secció de gimnàstica rítmica del Nàstic de Tarragona realitza aquest dissabte la primera edició del Torneig Online Rítmica Nàstic on hi participen 16 clubs i 50 conjunts en diferentes categoríes, des de benjamín a senior i 1a categoria. Ho podeu veure en directe aquí Els 16 clubs i 50 conjunts s'organitzen en dos equips liderats per dos gimnastes amb possibilitats de competir als Jocs Olímpics de Tokio, Polina Berezina i Natalia Garcia. Els conjunts competiran des de les instal·lacions on entrenen normalment amb l'objectiu d'impressionar als jutges i aconseguir més punts per l'equip Polina o l'equip Natalia.El Nàstic participarà amb el cadet base i l'infantil i sènior absolut a tres quarts de dotze i posteriorment tancarà el torneig amb una última actuació a tres quarts de tres.

Aquest torneig està organitzat pel Club grana i comptarà amb l'especial col·laboració i patrocinis d'Optiques Teixidó, Farmàcies Pujol, Hal, Mediaframe i l'Ajuntament de Tarragona; així com Tapigym, Montse Martín, Breillent, Dvillena, AR gym i RG Sketches.

A nivell de classificació, els jutges determinaran les puntuacions dels dos equips que competiran, el de Polina i el de Natalia.

Mentre que els 10 premis especials, atorgats pels patrocinadors del Torneig, es decidiran pel perfil d'Instagram @ritmicanastic. Durant tota la jornada de diumenge, el dia següent a la competició, a les stories del perfil de l'esmentada xarxa social, es reproduiran totes les actuacions per esbrinar els guanyadors de cadascun dels apartats definits. D'aquesta manera, tots podran ser partícips en aquesta primera edició del Torneig online Rítmica Nàstic.