José Aurelio Suárez se sent molt a gust a Tarragona i vol ajudar a l'equip a assolir els seus objectius

Actualitzada 18/02/2021 a les 20:08

—Molt bé, molt content i amb molt bones sensacions. Sobretot, feliç.—Perquè m'he trobat un equip que és com una família, la ciutat m'encanta i em sap greu que l'afició no pugui estar amb nosaltres.—L'opció de venir al Nàstic va ser molt ràpida. El meu representant em va avisar un divendres i el dissabte ja estàvem fent la maleta.—No vaig tenir cap dubte. La meva situació a Girona no va ser gaire bona, no vaig tenir protagonisme i volia jugar i sentir-me valorat com a porter.—Porto molts anys a Catalunya, pràcticament onze anys. Sí que és veritat que m'he recorregut molts equips catalans, però estic molt content en aquesta terra i he tingut molt bons companys aquí, i això és amb el que em quedo.—Quan jugues al Barça, jugar al primer equip és difícil. Els sis anys que vaig estar allí vaig créixer molt com a porter i, sobretot, com a persona.—Sí, perquè és un club molt gran, un dels millors del món. No són tan sols els valors que t'inculquen com a futbolista, que són molt bons, sinó que són encara millors que els que t'inculquen com a persona.—Amb Messi. També Busquets, Ter Steguen, Jordi Alba...—Era un projecte de futur i, el primer any que vaig ser allí, vaig estar lesionat. Després, pel motiu que sigui, no vaig tenir cap oportunitat. Em quedo amb què el temps que vaig estar allí vaig donar-ho tot, vaig ser un professional.—Cap equip et pot prometre que has de jugar. Vaig venir aquí amb la intenció de tenir minuts, però hi ha altres companys, com Gonzi o Parra, que estan entrenant molt bé. Vaig venir a seguir treballant, com ho estava fent a Girona.—Sí que és veritat que quan arribes necessites una mica d'adaptació, però no va ser una sorpresa perquè em considero un porter que pot fer millor o pitjor les coses, però sóc treballador.—És veritat que la majoria d'entrenadors busquen porters que tinguin experiència, però jo considero que no pel fet de tenir més partits jugats significa que rendiràs millor que un porter de 20 o 21 anys. Si un porter té qualitats, no és necessari que sigui veterà.—Els ascensos es guanyen gràcies als onze que estem en el camp. Estem en una molt bona dinàmica, però som un equip que porta catorze jornades sense perdre, que fa moltes setmanes que està líder i que està fent moltes coses bé.