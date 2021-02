La nova vida de Pol Prats a Olot

L'extrem del Nàstic, cedit al club de la Garrotxa, s'ha convertit en titular des del principi i vol tornar aquest estiu amb molts minuts

Pol Prats torna a somriure. El jove extrem ebrenc que és propietat del Gimnàstic de Tarragona va haver de marxar cedit a l'Olot durant aquest mercat d'hivern per buscar els minuts que no estava tenint a Tarragona. A l'entitat de la Garrotxa, l'acollida ha estat millor impossible després de dues titularitats en els dos partits que ha estat disponible.«Estic molt bé a Olot, al principi no coneixia a ningú, però és una experiència nova, són molt bona gent tots i m'han acollit molt bé». Així se sent Pol Prats tal com declara a Diari Més el futbolista, que ha disputat un total de 142 minuts amb l'equip de Gabri Garcia, repartits en els 72 del Badalona Olot (1-0) i els 70 del Prat-Olot (0-0).Prats és extrem dret nat, però en el seu nou equip també ha actuat en una demarcació nova per a ell. En aquest sentit, recorda que «el primer partit em va posar d'extrem i, la setmana passada, de punta amb el 5-3-2», amb què també sap què vol dir actuar com a davanter centre, acompanyant a un altre home-punta.Per a Pol Prats, jugar a Olot «m'ho estic prenent com un repte», tot i que va ser una sorpresa per a ell marxar del Nàstic en l'últim moment, en l'últim dia del mercat de fitxatges. «Si et dic la veritat, no vaig saber que sortia fins a l'últim moment. En un principi, no em deixaven sortir, però van entendre que el que havia de fer era marxar per poder tenir minuts», se sincera el futbolista, el qual recorda que, a principis de mercat, «vaig demanar poder sortir, però vaig parlar amb Toni Seligrat i em va dir que confiava molt en mi». En aquell moment, la sortida de Pol Prats estava descartada. Ara bé, el club va canviar de parer amb l'arribada de Guillem Jaime, cedit del Castellón i, a més, «després, ho vaig parlar amb tots els meus i ho vam decidir».L'entrenador de l'Olot és Gabri Garcia, un tècnic que «em va dir que em coneixia d'anys anteriors i que sí que em volia al seu equip», detalla Prats, qui s'ha fet amb el dorsal número 9 del seu nou equip, un Olot que ha d'intentar, segons el parer de l'extrem, «sortir de baix el més aviat possible. Si no podem, intentarem la permanència en la segona fase». Veu al Nàstic «molt bé», encara que té ben clar que «ara, el que tinc al cap és estar aquí, aconseguir els objectius marcats, i començar la pretemporada al Nàstic el pròxim estiu».