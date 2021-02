«Crec que hem d'apostar pels jugadors de la casa, ja que tenen nivell»

L'entrenador del CF Pobla de Mafumet es mostra molt satisfet de la plantilla que té i aposta per acabar la competició en una posició tranquil·la

Actualitzada 17/02/2021 a les 17:50

—Molt bé. Estic molt content per la meva arribada i la del meu cos tècnic. Ens hem trobat amb un clima excel·lent per poder treballar. Tenim bones instal·lacions i uns jugadors amb la màxima predisposició tots els dies.—La veritat és que tot va anar molt ràpidament, però des de la nostra arribada, la predisposició de la Junta Directiva i de l'Albert Virgili (director esportiu) i el Ferran Asensio (adjunt a la direcció esportiva del primer equip) ha estat màxima, tot facilitats. Els he d'estar agraït.—Tots treballem per poder tenir oportunitats que ens permetin continuar creixent. La particularitat que té l'entrenador és que no saps quan t'arribarà l'oportunitat. Sempre l'esperes, però mai depèn de ti directament.—Directament, del juvenil han pujat Jaume Garcia, com a segon entrenador i Albert Sentís, un assistent que porta anys amb mi. I també estan amb mi, no com a cos tècnic, sinó com una peça externa, Ricard Pacheco com a nutricionista i Adrián Rosales com a scouting. De la Pobla continuen Joan Torné, Alberto Pérez i Sámper.—He de dir que, per a mi, ha estat mínima. Competim en una categoria com Tercera Divisió, que és diferent a la Divisió d'Honor juvenil, però en el que fa referència al tipus de jugadors és molt similar. Per a mi, els jugadors de la Pobla són juvenils de quart o de cinquè any. L'única diferència és que entrenem un dia més que en el juvenil del Nàstic.—Molt bona, tot i que la passada temporada es va aturar el campionat per la pandèmia i, en la present campanya, hem hagut de deixar-ho per pujar a la Pobla. Ha estat una etapa molt enriquidora.—Em costa ser objectiu en aquest punt. Crec que sí, perquè sóc un entrenador de la casa que ha pujat des del cadet B. Sempre, el pas de jugadors d'una etapa a l'altra, és més senzill quan l'entrenador els acompanya des de baix. He vist competir aquests jugadors contra les millors pedreres del món i crec fermament que hem d'apostar pels jugadors que siguin de la casa, ja que tenen nivell.—A dia d'avui, l'objectiu ha de ser ficar-nos el més aviat possible a la mitja part de la taula per tenir tranquil·litat. En aquestes últimes jornades hi ha molts enfrontaments directes i hem d'intentar escalar el màxim de posicions que sigui possible.—Quan un equip té el pressupost per a fer-ho, ho ha d'intentar. Ara bé, els que portem anys en el futbol sabem que hi ha equips amb molt de pressupost que no arrenca i d'altres, més modestos, que acaben funcionant millor i fent millors temporades.—Bon equip. No me n'he d'amagar, li vaig dir a Joan Antoni Pallarès quan m'hi vaig enfrontar en pretemporada amb el juvenil. És un equip que ha sabut combinar molt bé la veterania amb la joventut i que es veu beneficiat amb la situació actual de la província, ja que és l'únic equip que hi ha juntament amb la Pobla. Ha entrat en una dinàmica negativa, però ha realitzat algun fitxatge en el mercat d'hivern que li pot anar molt bé.—Sí. Vam seure amb la direcció esportiva i em van demanar la meva opinió. Està clar que s'havien produït errades i que s'havia de fer algun reforç. Tinc una forma diferent de veure el futbol que la que tenia l'antic entrenador i necessitàvem algun canvi a la plantilla que ens permetés dominar registres diferents dins del futbol.—Tenim nois en totes les línies que poden arribar al primer equip. Hi ha alguns que entrenen ja amb ells, com són els casos de Guiu o Parra, i el cos tècnic del primer equip està molt content amb ells.—Karim és un noi amb un potencial molt elevat. Des de la nostra arribada, a nivell individual ho ha posat tot de la seva part per créixer. Ha fet dues passes endavant i ha posat la seva qualitat individual al nivell de l'equip. A més, quan li ha tocat treballar, ho ha fet, i el resultat està aquí. Té potencial, creu en allò que li diem i està en un gran moment de forma. Carlos és un noi amb una capacitat de treball, molt humil, i entrena cada dia al 200%.—Tampoc sóc objectiu en aquest tema, però ho resumiria amb una paraula: orgull. Orgull de club, de pedrera, d'entrenador, que les coses en les quals creus acaben donant el seu fruit. Recordo quan el Marc estava al cadet C del Nàstic i quan pujava a fer pretemporada amb el juvenil Nacional. No vam tenir dubtes amb ell, sabíem que s'havia de quedar amb el juvenil. Amb nosaltres, sempre ha estat un futbolista molt important i ho ha demostrat jugant molts minuts i també aportant moltes coses, entre elles, gols. Mai hem tingut cap dubte que seria important. Però no només ell, sinó molts altres.—Hi ha tres situacions, com la de Víctor, Sergio Cáliz o Enric Cubells. Hem parlat amb ells a nivell particular. Són jugadors amb els quals comptem, però és cert que hem estat clars amb ells. Estem contents amb la seva actitud, però en una lliga tan particular i tan curta els hem demanat que tinguin tranquil·litat i que segueixin treballant. Tant de bo puguin tenir alguna oportunitat, però no els hem volgut enganyar. Tenen nivell, però serà difícil que a curt termini tinguin minuts.