El Nàstic de Seligrat emula els 14 duels sense perdre del de l'ascens a Primera

El conjunt grana acumula catorze enfrontaments sense conèixer la derrota en partits de Lliga després de l'empat a Andorra

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:28

Feia quinze anys que el Gimnàstic de Tarragona no estava catorze enfrontaments sense conèixer la derrota en Lliga. Des d'aquella històrica temporada en la qual els tarragonins van aconseguir l'ascens històric la Primera Divisió, la 2005-06, el club grana no era capaç de mantenir el seu caseller de derrotes inamovible durant catorze llargues setmanes. Ara, de la mà de Toni Seligrat, ho ha aconseguit en una temporada que va començar amb l'objectiu d'acabar d'una forma molt similar a la de fa quinze anys: amb un canvi de categoria. No serà a Primera, però pot ser a la categoria de plata del futbol espanyol.Des d'aquella dolorosa i injusta (Gerard Oliva va ser objecte de penal clar en el 92' i l'àrbitre va mirar cap a l'altre costat) derrota a l'Estadi Johan Cruyff, el Nàstic no ha tornat a perdre cap partit de Lliga més. Va ser el 18 d'octubre quan els tarragonins van caure derrotats. Quatre mesos sense acabar un cap de setmana sense puntuar són moltes setmanes, però el Nàstic ho ha aconseguit.La fiabilitat d'aquest equip és màxima, tant al Nou Estadi gairebé guanyant sempre que hi juga el Nàstic, com no perdent quan es desplaça fora de Tarragona. Ara, la tendència, fins i tot, és la de sumar també de tres en tres fora ja que, tret de l'empat contra tot un Andorra del passat dissabte (1-1), els dos últims desplaçaments, a Badalona i a Olot, van acabar amb triomf visitant. Per tant, estem parlant d'una espectacular temporada que té una única meta: jugar a Segona Divisió A i, d'aquesta manera, tornar a la professionalitat. Mantenir-se a la Primera RFEF seria un bon premi de consolació, però no és l'objectiu final d'un equip que s'ha configurat per ser el millor d'entre els millors i de ser un dels quatre del total dels 102 equips que hi ha ara a Segona B i que passaran a jugar a la Segona A en pocs mesos.Han hagut de passar quinze llargs anys perquè el Nàstic hagi tornat a acumular catorze partits sense conèixer la derrota, però hi va haver una temporada en la qual els números, depèn de com es miri, van ser fins i tot millors. Va ser en la temporada 2013-14, quan els grana van estar dotze partits de Lliga regular guanyant o empatant, més cinc addicionals de la promoció d'ascens a Segona Divisió A. La ratxa es va trencar en el sisè duel de promoció, el de Llagostera, el que va impedir que el Nàstic pugés i que va endarrerir una temporada més l'ascens.La resta de temporada, els rècords sense perdre no van ser tan rellevants. Els més cridaners, els nou duels de la 2007-08 i de la 14-15, els vuit de la 2008-09, els 8 de la 2012-13 o els onze del final de la 15-16 i principi de la 16-17.