El Nàstic confirma que Brugui té afectat l'isquiotibial

Carbia té una lesió fibril·lar al quàdriceps i, Jesús Rueda, un esquinç en el turmell dret

Actualitzada 16/02/2021 a les 18:51

El Gimnàstic de Tarragona va anunciar aquest dimarts que Brugui pateix una lesió muscular a l'isquiotibial dret, encara que no marca terminis pel seu retorn, tot detallant que «la seva evolució marcarà la disponibilitat».Tant ell com Fran Carbia es van lesionar aquest dissabte a Andorra i, pel que fa al davanter tarragoní, pateix una «lesió fibril·lar al quàdriceps esquerre», encara que tampoc hi ha un termini exacte per a la seva recuperació. S'espera que arribi al partit d'aquí a onze dies a L'Hospitalet.Finalment, Jesús Rueda, que també va ser substituït a Andorra, pateix un esquinç en el lligament lateral extern del turmell dret. En els pròxims dies, el central s'anirà reincorporant als entrenaments de forma progressiva.