Albarrán per a tot

El lateral del Nàstic, molt castigat per errades i expulsions durant l'inici de temporada, va ser decisiu en l'empat a Andorra

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:45

«El millor de la categoria»

Carlos Albarrán és un jugador que no deixa indiferent a ningú. El lateral dret del Gimnàstic de Tarragona va ser, possiblement, el millor jugador dels seus aquest dissabte a Andorra. Almenys, per a aquells que no ho pensin, va ser el futbolista més decisiu pel cantó tarragoní.Albarrán va ser el futbolista que, en la primera acció de la segona meitat davant dels andorrans, va aconseguir traçar una centrada que va acabar amb gol del Nàstic. Cap jugador de l'equip de Toni Seligrat va tocar l'esfèrica després de la passada d'Albarráan, però sí ho va fer Loureiro, lateral del FC Andorra que, sense voler-ho ni demanar-ho, va convertir-se en protagonista involuntari de l'enfrontament.El lateral dret titular del Nàstic és Carlos Albarrán, un jugador que ha patit diversos inconvenients al llarg de la temporada que han provocat dubtes no tan sols a l'afició, sinó també en el mateix club. Ara bé, Toni Seligrat sempre ha confiat en ell i mai li ha retirat la titularitat, ja que el futbolista ha jugat sempre que ha estat disponible per al tècnic.Tres expulsions ha patit Carlos Albarrán en el que va de temporada i alguna errada en defensa que ha costat punts al Nàstic. Ara bé, si s'ha de ser just, també s'han de posar en valor les assistències, o passades de gol, com se les vulgui anomenar, que ha realitzat el futbolista en el que va de temporada.Una d'elles va ser la d'Andorra. Albarrán va aconseguir obtenir una pilota a la banda dreta i la seva centrada anava amb tota la intenció. El futbolista va posar-la forta, seca, ràpida, conscient que cap jugador del seu equip podria arribar-hi. Li va sortir la jugada rodona quan Loureiro va impactar amb l'esfèrica i, de forma totalment involuntària, va introduir la pilota en la seva pròpia porteria.Si hi ha hagut un ferm defensor de Carlos Albarrán, aquest ha estat Toni Seligrat. El tècnic grana ha repetit en diverses ocasions que, per a ell, Albarrán és «el millor lateral dret de la categoria». De moment, ha estat el futbolista que ha ocupat aquesta posició, encara que després de la finalització del mercat d'hivern, a Albarrán li ha sortit competència. Es tracta de Guillem Jaime, futbolista que ha arribat del Castelló en qualitat de cedit i que té ganes de jugar molts minuts amb la samarreta grana.